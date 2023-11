De wereld van bovenaf bekeken in Ieper

Toen fotograaf Werner Roelandt meer dan 600 meter recht naar beneden keek vanop de Preikestolen in Noorwegen kreeg hij het idee voor de tentoonstelling The World From Above.

Het verticale beeld was totaal verschillend van hoe we normaal naar de wereld kijken. Alle foto’s uit het fotografieproject zijn recht naar beneden genomen vanop plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Hiermee kreeg Roelandt reeds internationale erkenning en behaalde prijzen en nominaties bij tal van fotowedstrijden. De expo is tot en met 6 december te bezichtigen op de tweede verdieping van CC Het Perron. (DS)