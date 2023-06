‘De Waterjuffer’ siert het vernieuwde Dorpsplein

Naar jaarlijkse traditie kondigde vroeger op de locatie van het oude gemeentehuis in Koksijde-Dorp de burgemeester de officiële opening van de kermis aan. Dat deed ook het voorbije weekend burgemeester Marc Vanden Bussche, maar het was vooral hét moment om de nieuwe naam van het compleet heraangelegde plein bekend te maken.

Sinds de politiediensten vijf jaar geleden uit het pand in Koksijde-Dorp naar hun nieuwe stek in de Ter Duinenlaan zijn verhuisd, hebben andere gemeentediensten er een onderkomen gekregen. In het kader van het Masterplan met het inbreidingsproject van Koksijde-Dorp wordt de site de nieuwe groene long van Koksijde-Dorp. “Dit is een volgende fase in de verfraaiing van Koksijde-Dorp”, zegt burgemeester Vanden Bussche. “Aan het pleinontwerp heeft ook nog ons voormalige creatieve brein van de groendienst, Ides Leys, meegewerkt. Het gras zal hier voortaan altijd groen(er) zijn! Het nieuwe plein is van en voor de mensen van ‘t dorp. Daarom vroegen we aan de inwoners om een naam te bedenken. We kregen heel wat leuke voorstellen binnen, 681 om precies te zijn, maar er is natuurlijk maar één winnaar uit de bus gekomen. Dat werd Aline Lagey uit Oostduinkerke. Als burgemeester heb ik de eer om de nieuwe naam van dit plein officieel in te huldigen als het Dorpsplein. We moeten het niet te ver gaan zoeken! Het Dorpsplein is een ontwerp van studiebureau Plantec uit Oostende, in samenwerking met onze groendienst. De uitvoering gebeurde door de firma Seru uit Veurne, de rioleringen werden aangelegd door Vanlerberghe uit Diksmuide. Het irrigatiesysteem met automatisch bewateringssysteem van de bomen is een realisatie van de firma Vergauwe uit Nieuwpoort.”

Jonge vibe

Koksijde-Dorp is sinds 2021 de nieuwe thuishaven voor meerdere gemeentediensten, waaronder de dienst Wonen, de Buurtwerker, de gemeenschapswachten, speelotheek De Speelkriebel en de jeugddienst. “Deze groene zone en het nieuwe plein zijn dus ideaal gelegen en zorgen voor een nieuwe jonge vibe in Koksijde-Dorp”, aldus de burgemeester. “Het Dorpsplein kostte 340.000 euro, waarvan 60.000 provinciale subsidie. Ik bedank hiervoor uitdrukkelijk de provincie West-Vlaanderen. Centraal in de grote groenzone staat opnieuw het kunstwerk De Waterjuffer van Fernand Vanderplancke. Het bronzen beeld uit 1990 sierde hier vroeger de fontein en wordt zo in ere hersteld.” (MVO)