De Toverlantaarn en vrijwilligers 4AD bekroond

Tweejaarlijks wordt in Diksmuide de Prijs voor Cultuurverdienste uitgereikt maar de vorige editie kon niet doorgaan door de coronapandemie. De Cultuurraad kwam dit jaar met een verrassing: er werden niet één maar twee winnaars verkozen.

“In 2021 moesten we noodgedwongen onze vierde editie uitstellen, dus nu wordt het niet de vijfde editie. Dat we met de Diks-muidse cultuurraad deze vierde cultuurprijs mogen uitreiken, maakt mij als voorzitter trots maar ik ben toch ook een beetje teleurgesteld. Vier kandidaten op een totaal van een honderdtal socio-culturele verenigingen en tal van andere cultuurminnende en cultuurbedrijvende mensen, dat is toch weinig. Vooral als men weet dat de geldprijs voor de laureaat, voor de meeste bij de cultuurraad aangeloten verenigingen, niet moet onderdoen voor of zelfs het bedrag overtreft dat zij jaarlijks krijgen vanuit stad Diksmuide”, speechte cultuurraadvoorzitter Didier Vercooren. “Er waren nooit minder kandidaten dan dit jaar.”

De genomineerden

Hein en Belle van de Lysterscheure behoorden tot de genomineerden. Zij toverden in Leke het schuurtje van hun boerderijtje om tot een fijne plek waar mensen samenkomen om te genieten en te luisteren naar muziek in een gezellig kader. Dit initiatief draait volledig op vrijwilligers. Ze zorgen voor tal van intieme optredens en bereiken een mooi publiek van in en om Diksmuide.

Tweede genomineerde was Paula Demolder van de Gezinsbond Pervijze. Paula doet al heel veel jaren vrijwilligerswerk. Samen met haar man Adelson woont ze in het hart van Pervijze, het dorp dat ze een warm hart toedraagt. Ze voert haar taak nog elke dag zeer gedreven en doelgericht uit. Ze is sinds 1969 lid van de Gezinsbond, dit voor nu al ruim 53 jaar. Sinds 1976 is ze bestuurslid. Al 43 jaar is ze secretaris en penningmeester. Dit startte ze in 1980.

Derde genomineerde was het Productieteam De Toverlantaarn. Het theatergezelschap De Toverlantaarn werd in 1996 in Diksmuide boven de doopvont gehouden en is intussen uitgegroeid tot een gevestigde waarde op de Diksmuide podia. De vereniging vormt een ambitieuze groep jonge en gedreven theatermakers, organiseert cursussen en opleidingen en brengt jaarlijks spraakmakende producties op de bühne. Theater De Toverlantaarn doet heel wat meer dan een jaarlijkse theaterproductie brengen. In de voorbije 27 jaar konden dankzij de inzet van een gedreven productieteam honderden jongeren kennismaken met theater, speltechnieken, improvisatie, musical… Hiervoor volgden ze verschillende cursussen en opleidingen bij eigen docenten of gastdocenten, waarbij al heel wat bekende namen de revue passeerden. Elk jaar krijgen de acteurs de mogelijkheid op theaterkamp te gaan. Een werking het hele jaar door dus waar Diksmuide trots op mag zijn. Ondertussen gaan enkele van de Toverlantaarn-acteurs met succes de professionele toer op.

Tot slot waren ook de 4AD vrijwilligers genomineerd. Zij zorgen voor tal van taken zoals het café runnen, de bar bedienen tijdens de concerten, koken voor de artiesten, de inkom verzorgen tijdens de concerten, promo voeren, flyeren, plaatjes draaien tussenin, helpen bij het uitvoeren van diverse klusjes in 4AD.

De laureaten

De Prijs voor Cultuurverdienste ging naar het Productieteam De Toverlantaarn en het 4AD vrijwilligersteam. Schepen van Cultuur Katleen Winne loofde de spirit van de cultuurraad : “Cultuur staat niet vast, ze wordt door mensen gemaakt en u bent hierin de motor ! Ik heb dan ook een groot respect voor jullie drijfkracht.”