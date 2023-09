De Plataan vervult wens van Rudy (78) en laat hem nog één keer zijn schilderijen exposeren

Rudy D’Artois (75) was jaarlijks een enthousiaste deelnemer aan Buren bij Kunstenaars, maar een half jaar geleden ruilde hij zijn huis in voor een verblijf in woonzorgcentrum De Plataan. Toch laat de kunstmicrobe hem niet los en is zijn kamer er in een klein atelier veranderd. Dankzij een wensproject van De Plataan krijgt hij straks nog eens te kans te exposeren op zijn afdeling.

Rudy en zijn vrouw Christine Lafauw (78) zijn geen onbekenden in Izegem. Hij was jarenlang ontwerper en patroonmaker in schoenfabriek Tanghe. Tot in 1970 de fabriek uitbrandde en Rudy nog tien jaar bij Vandemoortele ging werken. Zijn hele leven ontwikkelde de schoonbroer van wijlen burgemeester Gerda Mylle zich ook tot een begenadigd kunstenaar. Die passie kwam ook terug in ’t Kaderke, de omlijstingszaak die Christine jarenlang in het pittoreske Sint-Pietersstraatje uitbaatte.

“Dan was het natuurlijk makkelijk om een kader voor de kunstwerken van mijn man te maken”, glimlacht Christine. “Hobby en werk kwamen toen heel dichtbij. Rudy is altijd blijven schlideren, maar een half jaar geleden ging onze gezondheid toch wat achteruit en zijn we naar woonzorgcentrum De Plataan verhuisd.”

Wensproject

Ook daar liet het schilderen Rudy niet los. “Het gaat wat moeizamer, maar ik doe het nog altijd heel graag”, vertelt Rudy. “Ik krijg daarbij hulp van het personeel, zodat ik op een paar momenten in de week nog eens een kwast kan vastnemen. Mijn kamer is dan ook een klein atelier geworden.”

Christine, die ziet hoe haar man bij het schilderen telkens opleeft, ziet het graag gebeuren. “Hij was jaarlijks ook een enthousiaste deelnemer aan Buren bij Kunstenaars, waarbij mensen bij je thuis kunst konden komen bekijken. Het personeel van De Plataan wist dat en dankzij hun intern wensproject kan die droom van Rudy nu nog eens in vervulling gaan.”

Veel plezier

In De Plataan hangt sinds vorig jaar een wensmuur. Het personeel vroeg de inwoners of ze graag nog eens een wens in vervulling wilden doen gaan. “Rudy heeft zijn hele leven les gevolgd in de kunstacademie en maakte tal van schilderijen, veelal abstract en beeldend van aard en met veel kleuren”, vertelt Ann Daenens, verantwoordelijke Wonen en Leven in De Plataan “Nu gaan we in samenspraak met hem 40 schilderijen exposeren op de afdeling Matisse, waar hij en Christine wonen. Dat is hun natuurlijke habitat en het zal hen veel plezier doen zijn kunst daar nog eens te kunnen tentoonstellen.”

De tentoonstelling van Rudy is op zaterdag 14 en zondag 15 oktober van 14 tot 18 uur te bezichtigen in de Plataan langs de Meensesteenweg 74.