De kunst van 3D-origami, Anita Rasschaert deelt passie: “Tijdrovend proces, maar resultaat is verbluffend”

In het zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort speelt zich iets bijzonders af. Tussen de dagelijkse revalidatie-activiteiten door, bloeit er een unieke kunstvorm op. Dit is te danken aan Anita Rasschaert, een toegewijde vrijwilligster die haar passie voor 3D-origami deelt met bewoners en bezoekers. “Niemand kent deze hobby. Het is zuiver Japans”, vertelt Anita enthousiast. Ze organiseert workshops en verkoopt haar kunstwerken, die stuk voor stuk getuigen van geduld en vakmanschap.

Origami, de Japanse vouwkunst, ontstond kort na de uitvinding van papier in China en vond zijn weg naar Japan, waar het een rijke traditie ontwikkelde. De kunst van 3D-origami tilt deze techniek naar een hoger niveau. “Deze hobby bestaat uit kleine papiertjes, 32 stukjes uit één A4-blad”, legt Anita uit. “Elk stukje wordt in zeven stappen gevouwen en daarna in elkaar gestoken.” Het is een tijdrovend proces, maar het resultaat is verbluffend. Van kleurrijke dieren tot complexe objecten, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Onverwacht

Het begon allemaal thuis, tussen de soep en de patatten. “Als de patatjes opstaan of de groentjes nog moeten koken, is dat voor mij verloren tijd. Dus begon ik te prutsen met papier”, vertelt Anita. Haar nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen leidden haar naar de wereld van 3D-origami. “Ik ben alles beginnen uitzoeken, opzoeken in boeken, en zo heb ik mezelf deze kunst eigen gemaakt.” Anita’s workshops trekken de aandacht van velen. “De mensen staan verwonderd als ze dit zien. Ik doe dit hier al jaren, maar niemand kende deze kunstvorm.” In het hobbylokaal van Ter Duinen biedt Anita geïnteresseerden de kans om zelf de eerste stappen te zetten in 3D-origami. Omdat de voorbereiding veel tijd vraagt, zorgt Anita ervoor dat de deelnemers direct met geplooide papiertjes kunnen beginnen. “Op een uur vouw ik zomaar 150 stukjes. In één figuur zitten er vaak duizenden.” Het bijzondere aan deze kunstvorm is dat het voor alle leeftijden toegankelijk is. “Ik heb hier zelfs dames gehad van 87 en ouder die helemaal gefascineerd raakten en niet meer wilden stoppen.” Ook enkele bekende figuren, hebben zich in 3D-origami verdiept en beoefenen het thuis verder. De interesse is groot, en sommige deelnemers sturen Anita zelfs foto’s van hun creaties om advies te vragen. Hoewel Anita nooit in Japan is geweest, koestert ze een diepe bewondering voor de Japanse cultuur. “Zowel mijn zoon als ik zijn grote liefhebbers van Japan. We hebben veel mooie stukken uit Japan, meegebracht door vrienden die daar op reis zijn geweest.” Deze liefde voor Japanse kunst en tradities motiveert haar om de techniek van 3D-origami zo authentiek mogelijk te behouden en door te geven.

Loopbaan

Anita heeft een lange loopbaan achter de rug bij verschillende overheidsdiensten. “Ik ben begonnen bij de sociale inspectie, ging over naar de RVA en later naar de VDAB.” In 2026 gaat ze officieel met pensioen na 47 jaar dienst, maar stilzitten is niets voor haar. “Ik ben een actieve persoon en ik moet bezig blijven. Daarom ben ik hier als vrijwilligster begonnen na een herstelperiode.” Haar betrokkenheid en enthousiasme maken haar tot een gewaardeerd persoon binnen Ter Duinen.

Meer dan een hobby

Wat begon als een simpele bezigheid tijdens het koken, groeide uit tot een ware kunstvorm die Anita met passie deelt. “Je moet een vaste hand hebben, maar als je de techniek onder de knie hebt, loopt het goed.” Voor veel deelnemers is het niet alleen een creatieve bezigheid, maar ook een manier om rust en voldoening te vinden. Anita’s inspanningen hebben ervoor gezorgd dat 3D-origami een unieke plek heeft gekregen in Ter Duinen en daarbuiten.

Vrijwilligers

In Ter Duinen draait alles om zorg en revalidatie. Naast de prachtige 3D-origamiwerken van Anita Rasschaert, die er te bewonderen zijn, is er ook een voortdurende zoektocht naar helpende handen. Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de begeleiding en ondersteuning van residenten, of het nu gaat om een fijne wandeling, een gezellige bingo of een helpende hand tijdens de maaltijd. (PG)

Wil je deel uitmaken van een zorgzaam team en bijdragen aan het welzijn van anderen? Dan ben je bij Ter Duinen in Nieuwpoort van harte welkom. Contact opnemen met CM-zorgverblijf Ter Duinen (Louisweg 46 in Nieuwpoort) kan via telefoon: 058 22 33 11 of via mail: info@terduinen.be