“De foto’s werden gemaakt door Bryan Adams”: Sculpturen van Johan Tahon krijgen hoofdrol in fotoshoot met acteur Willem Dafoe

Op de cover van het nieuwste nummer van het wereldvermaarde kunsttijdschrift Zoo Magazine prijkt een foto van de Amerikaanse acteur Willem Dafoe met een Vincent van Gogh-sculptuur van Johan Tahon. Dit naar aanleiding van een dubbelinterview met Dafoe en beeldend kunstenaar Johan Tahon. De begeleidende foto’s werden gemaakt door niemand minder dan Bryan Adams.

Voor de ereburger van Menen is het niet zijn eerste kennismaking met Zoo Magazine. In 2018 bracht het magazine Johan Tahon en Rammstein-frontman Till Lindemann bijeen voor een samenwerkingsproject. Daarin gingen de gedichten van Lindemann hand in hand met de sculpturen van Tahon. De aanleiding voor het dubbelinterview Dafoe-Tahon is hun gemeenschappelijke fascinatie voor Vincent Van Gogh (1853-1890). Johan Tahon, die in de Vlaamse Ardennen woont en er zijn atelier heeft, raakte in de ban van de Nederlandse kunstschilder door een verhaal dat hij aanvankelijk nauwelijks kon geloven.

Kantelpunt

“Iemand vertelde me dat van Gogh ooit te voet door het dorp passeerde waar ik nu woon en dat hij zelfs de trein nam op amper 100 meter van mijn woning. Ik deed research en inderdaad: in 1879 ondernam van Gogh, die lekenprediker was in het mijngebied van de Borinage, een dagenlange voettocht naar Sint-Maria-Horebeke. Hij kwam er raad te vragen aan een dominee-schilder. Het besef dat het spirituele ook in kunst te vinden is, betekende een kantelpunt in zijn leven. Vanaf dan zou hij zich toeleggen op de schilderkunst.”

Acteur versus kunstenaar

Voor Johan Tahon was het verhaal de aanleiding om zich te verdiepen in de persoon van Van Gogh en een aantal sculpturen van de kunstschilder te maken. “Voor de onthulling van het Vincent van Gogh Monument dat ik maakte voor zijn geboortedorp Zundert (Nederland) nodigde ik Willem Dafoe uit. Met zijn intense en authentieke vertolking van een getormenteerde Vincent van Gogh in de film ‘At Eternity’s Gate’ uit 2018 had hij een diepe indruk gemaakt op mij. Helaas kon hij niet aanwezig zijn op de inhuldiging, maar het was wel de aanleiding voor het dubbelinterview in Zoo Magazine.”

“Een interview dat uitmondde in een goed gesprek. We gingen op zoek naar raakpunten. We vroegen ons af wat het betekent om acteur te zijn en wat het is om kunstenaar te zijn. Dafoe verraste me door te stellen dat hij als acteur slechts de klei is in de handen van de regisseur-kunstenaar. Ik wou vooral weten hoe hij erin geslaagd was om zo’n intense vertolking van Vincent van Gogh neer te zetten. Hij luisterde dan weer heel geboeid naar mijn verhaal over Van Goghs transformatie van prediker naar kunstenaar.”

“De bijhorende fotoshoot met Dafoe en mijn sculpturen werd gemaakt door Bryan Adams. Behalve een gevierde rockster is hij ook een begenadigd fotograaf. Hij heeft een fotostudio in London, waar de fotoshoot plaatsvond.”

Solo-expositie

Bijna gelijktijdig met het verschijnen van het interview in Zoo Magazine is in Gent de solo-expositie ‘Fingertips’ van Johan Tahon van start gegaan. ‘Fingertips’ verwijst naar het modelleren en vormen van elk werk door de vingers van Johan Tahon. Het is een expo over thema’s als kwetsbaarheid, verandering en vernieuwing.

“In het buitenland heb ik de voorbije jaren heel wat solo’s gedaan. Dit is pas mijn eerste solo-expositie sinds 15 jaar in een Belgische kunstgalerij. De expo omvat een 30-tal sculpturen, vooral nieuw werk maar ook enkele oudere werken. Er is een grote installatie in gips, de rest zijn keramische werken. De tentoonstelling geeft de nieuwe richting aan die ik met mijn werken ingeslagen ben. De klimaatverandering doet de ijskap smelten en dat gegeven fascineert me. Zullen die wit-blauwe ijsschakeringen werkelijk verdwijnen? De controverse over die ingrijpende veranderingen en de daarmee gepaard gaande emoties zijn terug te vinden in mijn smeltende mensfiguren van ijs.”

De expo ‘Fingertips’ loopt nog tot en met 12 januari in de Studio23 Art Gallery in de Dublinstraat 35 / 006 in Gent. De expo is elk weekend gratis te bezichtigen van 14 tot 18 uur en tijdens de weekdagen op afspraak.