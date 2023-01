Danny Veys en kompaan Francis Soenen bouwen een kano uit vlascomposiet

De Kortrijkse kunstenaar én watersporter Danny Veys (53) gaat in 2023 de uitdaging en het experiment aan om vlas als grondstof te gebruiken bij het bouwen van een nieuwe boot. Met innovatieve technieken werkt hij samen met Francis Soenen (53) aan een kano waarmee ze deze zomer de Leie willen bevaren.

Danny vond een werkatelier in de Kortrijkse Budatoren. Hij bouwt er samen met compagnon de route Francis Soenen naan de boot. Beide mannen zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze hebben reeds ervaring met het bouwen van een kano in hout en in carbon. Nu verdiepen ze zich in vlascomposiet. “Het is allemaal zeer ambachtelijk werk. Het project vindt zijn oorsprong in de Leie, de rivier die ons de kans gegeven heeft om ons te ontwikkelen als duursporters. Naar aanleiding van deze connectie en ons verlangen naar uitdaging, zijn we onze eigen kano’s gaan bouwen”, zegt Danny Veys. “De combinatie van beide interesses brengt ons nu tot de vlasgeschiedenis van onze regio. Enerzijds gaat het om het herontdekken van de rivier als kunstenaar door middel van het fotografisch medium dat wordt ingezet als ambachtelijk en experimenteel proces. Anderzijds is er de fysieke uitdaging en performance om de rivier te trotseren in zijn volle lengte.”

Sociale media

In februari komt Danny met de vlaskano naar museum Texture. Hier zal hij, met zicht op de Leie, in een pop-up atelier de boot verder afwerken. Bezoekers kunnen beide avonturiers hier live aan het werk zien. Ook via de Instagramaccount Trails of Water kan je het project volgen. Bovendien wil Danny ook de interactie opzoeken met het publiek. Op museumzondag 5 maart laat hij samen met Francis de boot al eens te water. Ook zal de kunstenaar op zondag 4 juni in Texture aan de slag gaan met fotografische technieken, en dit samen met de museumbezoekers. “Met onze vlaskano willen we in de maand juni de Leie in één dag afpeddelen, van bron tot monding. Deze ambitieuze performance belichaamt een samenvallen van alle elementen. Het vlas heeft vorm gevonden in een kano die vervolgens het water zal bevaren waar de vezel zijn bestaansgrond kent: the Golden River.”

Het bijhorend kunstenaarsboek, voorzien voor eind 2023, zal het volledige creatieproces in woord en beeld vatten. Dit jaarproject, met als werktitel ‘The flaxcanoe floats on the golden river’, is een samenwerking tussen de Stad Kortrijk, museum Texture en Luca School of Arts. “Met Texture blijven we de unieke kenmerken van ons vlas in de spotlight zetten. Vorig jaar ontwikkelde Tim Duerinck een vlascello, dit jaar bouwt Danny Veys een vlaskano. Het is magnifiek om te zien hoe inzetbaar onze vlasvezel is en nog leuker dat Danny ook effectief met de vlaskano te water gaat. Zo brengt hij ons vlas letterlijk terug naar de Leie, zijn oorsprong”, aldus schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Na de tocht, wordt de kano aan Texture geschonken en wordt hij deel van de unieke collectie.

Schrijvers en kunstenaars

Tijdens het doorlopen van het creatieproces nodigt Danny verschillende (jonge) schrijvers en kunstenaars uit om mee te werken aan een publicatie die het project documenteert. Het artistiek kunstenaarsboek dat eind 2023 verwacht wordt, belooft dan ook een boeiende participatie van fotografen, beeldende kunstenaars en schrijvers te worden. De publicatie zal het ambachtelijke en materiële karakter van het project op een fysieke manier vastleggen. De kano in vlascomposiet wordt nadien geschonken aan de collectie van Texture, museum van vlas en textiel.