Daniël (79) hangt zestig schilderijen in het gemeentehuis: “Eerste en laatste solo-expo”

Hoewel hij als huisschilder zijn hele beroepsleven in de weer was met verf, vond Daniël Vanthourenhout (79) ook in zijn vrije tijd zijn gading met verf en penseel. In het gemeentehuis hing hij een zestigtal schilderijen voor zijn eerste solotentoonstelling, nog te bezichtigen tot eind april. “Kleurgebruik is heel belangrijk in mijn schilderijen”, zegt Daniël.

Daniël Vanthourenhout (79) is getrouwd met Brigitte Vandecasteele en vader van Hans en Henk Vanthourenhout. Ondertussen zijn er ook al twee kleinkinderen: Siebe en Jitse. Hij woont in de Eeckhoutmolenstraat in Langemark. “Ik schilder al een veertigtal jaar, maar het is pas de laatste dertig jaar dat ik er meer tijd aan besteed. Ik ben altijd huisschilder van beroep geweest, dus in die zin zat ik al in de verfsector”, vertelt Daniël.

“Ik ben iemand die graag kleuren ziet”, gaat Daniël verder. “Gelijk welk kunstwerk dat ik zie, het zijn altijd de kleuren die mij het meest aanspreken. Kleurgebruik is dan ook heel belangrijk in mijn werken. Vandaar dat ik altijd schilder met olieverf. Ik ben begonnen met te schilderen op papier, daarna op karton en nu is het allemaal op doek, dat ik zelf opspant. Ook mijn kaders maak ik zelf.” De onderwerpen en thema’s die Daniël beschildert zijn heel gevarieerd.

Inspiratie

“Ik heb twee jaar les gevolgd aan de Academie, maar ik ben ermee gestopt, omdat ik meer vrijheid wilde. Ik doe graag wat ik wil, terwijl je voor de Academie steeds volgens een bepaald thema moest schilderen en dat deed ik niet graag. Ik schilder alles: abstract, portretten, landschappen…” Productief is Daniël wel. In het gemeentehuis hangen een zestigtal van zijn werken. “Sommige schilderijen zijn heel snel klaar, over andere doe ik jaren. Als het niet lukt zet ik soms een doek maanden aan de kant. Als ik hem dan weer bovenhaal, heb ik misschien meer inspiratie. Ik ben dus altijd met verschillende werken tegelijkertijd bezig. Nu ben ik bezig aan vijf werken.

Plezier

Eerder stelde Daniël al tentoon met Kunstkring 20-10 in de bibliotheek en de kerken, maar dit is zijn eerste solotentoonstelling. “Wellicht wordt het ook mijn laatste solo-expositie, aangezien ik dit jaar tachtig word. Het was dus nu of nooit. Het geeft wel voldoening om mijn werken hier te zien hangen. De werken kunnen gekocht worden, maar het is niet daarom dat ik schilder. Ik doe het voor mijn plezier.”

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met woensdag 30 april tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Iedere voormiddag tijdens de weekdagen.