Culturele verbroedering: Partnersteden op de Melkmarkt, hun kunstenaars in de Sint-Tillokerk

Net als de vorige Batjesedities staan ook dit jaar de partnersteden Bad Zwischenahn, Belle (Bailleul) en Hotton op de Melkmarkt tijdens de Batjes van vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni. “Het traditionele Europese Dorp”, zegt Erik Vantomme van het Verbroederingscomité. “Dit jaar is er ook nog ‘iz’art’23 Jumelages’, een tentoonstelling in de Sint-Tillokerk met kunstenaars uit de partnersteden (ook uit Zlìn) en Izegem.”

Vroeger werd het Europees Dorp door het Comité Externe Relaties georganiseerd, toen nog onder de vleugels van stad. De eerste locatie was aan de Brasserie, Vervaecke en het Pekkersbeeldje op de Grote Markt, vervolgens trok men naar het Bad Zwischenahnplein (toepasselijker kon niet) en nu staan onze partnersteden al enkele jaren op de Melkmarkt waar de Vredesboom staat, ook al een symboollocatie.

An Derluyn, die in 1994 al lid was van het Comité Externe Relaties en ook tien jaar voorzitter was, diende haar ontslag in. “Een moeilijke periode omdat er toen zaken gezegd werden die bij sommige leden van het comité hard aankwamen”, zei An in een interview aan ons weekblad. “Eind 2017 ontbond de stad het Comité Externe Relaties. De stad stelde toen wie dat wou best een nieuw verbroederingscomité kon oprichten, maar dan niet meer als een comité van stad. Erik Vantomme nam de handschoen op en stichtte in 2018 een nieuw Verbroederingscomité dat de banden met alle partnersteden verder onderhoudt. An Derluyn werd de nieuwe voorzitter. “Telkens als we iets organiseren kunnen we dat voorleggen aan de stad en dan kijken zij of ze financieel kunnen tussenkomen”, zegt Erik.

Sterke band

“Ik en met mij nog vele van de vroegere leden van het Comité Externe Relaties konden die sterke band met onze partnersteden niet zomaar ineens stoppen”, zegt Erik. “Veel Izegemnaren hadden in al die voorbije jaren zelf vriendschapsbanden gesmeed met families uit een van de partnersteden en er waren wederzijdse contacten met verenigingen… Dat mochten we gewoon niet bruusk afbreken. Ons nieuw comité onderhoudt die vriendschapsbanden en organiseert met onze partners regelmatig activiteiten. In december van vorig jaar kwamen we nog samen met de mensen van Belle om te bepreken wat we dit jaar allemaal willen doen. Er kwamen van beide kanten voorstellen. Iz’art’23 Jumelages was er een van.”

“De delegatie uit Bad Zwischenahn komt op vrijdag 16 juni in Izegem aan. Van vrijdagnamiddag tot zondagavond zullen ze op de Melkmarkt dranken bestellen. Niet alleen Duitse bieren, maar ook Belgische bieren en frisdranken. En uiteraard staan ze er opnieuw met een stand waar ze hun Duitse specialiteiten zoals gerookte paling én typische Duitse alcoholische dranken zullen verkopen.”

Op vrijdagavond is er om 19.30 uur een Haptoe met de partnersteden. “Onder de sfeervol verlichte Vredesboom verzorgen de vrienden uit onze Franse zusterstad Belle (Bailleul) voor een Franse avond met potjesvlees en aardappelsalade. Daarvoor moet je wel ten laatste op 9 juni inschrijven bij Erik Vantomme en 15 euro storten op rekening BE54 7350 4835 5797 van het Verbroederingscomité, Krekelstraat 56, Izegem, met vermelding van jouw naam. Zondag is Belle ook nog aanwezig. Er komt ook een delegatie uit het Waalse Hotton die enkele van hun lokale lekkernijen zullen uitdelen.”

Iz’art’23 Jumelages

“Dit jaar is er niet alleen het Europese Dorp op de Melkmarkt, we organiseren van 17 juni tot en met 1 juli in de Sint-Tillokerk aan het Kerkplein de internationale tentoonstelling iz’art’23 Jumelages met kunstenaars uit Bad Zwischenahn, Bailleul, Zlìn, Hotton en Izegem. Je kunt daar elke dag terecht van 14 tot 18 uur. Zaterdag 17 juni is de opening en dan zullen uiteraard ook de gasten uit het Tsjechische Zlìn erbij zijn.

De deelnemende kunstenaars: uit Hotton: Pierre Bayet, Sonia Debatty, Fréderic Fumelle, Thomas Nemerlin, Liliane Rasquin, Gilles Bissot, Chantal Dumeunier, Gisèle Gerard, Elisabeth Panza en Marion Thibaut; uit Zlìn: Petr Stanicky, Zdenèk Smid, Ivo Sedlàcek, Simona Blahutovà, Dusan Tomànek, Miroslava Ptàckoovà, Zdenka Saletovà, Martin Cada, Vojtèch Skàcel en Libor Stavjanik; uit Bailleul: Annie Bourez, Jean Hécart, Pascale Maye, Kevin Plouviez, Godelieve Valdelièvre, Aurélie Hécart, Christophe Laloux, Laurence Peco, Anne Tahon en Pascal Verdu; uit Bad Zwischenahn: Helga Kluin Behrendt, Birgit Fruhner, Bernd Senetzki, Harald Rinck, Christiane Blanke, Szymon Vito Szymankiewicz, Anke H. Otto, Marlene Rûdolf-Wac en Brigitte T-Reisenberger en uit Izegem: Magda Bonte, Raph Deschout, Kitchou Lycke, Marleen Moerman, Tilly Vandommele, Bernard Dejonckheere, Maurice Hauspie, Antoon Mistiaen, Ronny Pattijn en Els Vanhauwaert.

Fototentoonstelling

“Achteraan in de kerk organiseert het Verbroederingcomité een overzichtstentoonstelling met foto’s van allerlei gebeurtenissen uit de vele jaren verbroedering met de partnersteden en Izegem”, vervolgt Erik. Foto’s die we kregen van verenigingen die verbroederden met een van onze partnersteden.”

“Het is dankzij Erik Vantomme dat we zoveel foto’s hebben”, zegt voorzitter An Derluyn. “Hij was er al in 1980 bij als de oorkonde met Bad Zwischenahn in het stadhuis van Izegem werd ondertekend en hij heeft sindsdien vele foto’s verzameld. Van de uitwisselingen met jongeren van het JOC, van Die Boose, De Kerels, de turnclub, Spel zonder Grenzen, kunsttentoonstellingen, wielertoeristen, Feestcomité Emelgem, de scouts, van de jumelages met Belle in 1992, met Zlìn in 1995, met Hotton in 2000 en toen de oorkonde van Kachtem met Hilders, die dateert van 1973, werd opgehangen in het stadhuis Izegem in 2003. De meer dan 200 foto’s worden allemaal op A4-formaat getoond.

Leden comité

De leden van het Verbroederingscomité zijn: An Derluyn (voorzitter), Erik Vantomme (secretaris), Jan Hoet (ondervoorzitter), Rik Baert, Renate Blondeel, Zeyna Delaere, Julie Rosseel, Simon Rosseel, Yves Rosseel, Assia Sektni, Christelle Vandenbroucke, Eric Vandersteene, Walter Vandewaetere, Norbert Vandommele, Yves Vierstraete, Marleen Vinckier en Johny Waelkens. (IB)