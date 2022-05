Cultureel ambassadeur Nick Ervinck exposeert in Ter Posterie in Roeselare

Cultureel ambassadeur Nick Ervinck is tot 19 juni te gast in Ter Posterie in Roeselare. Hij is bekend van zijn monumentaal werk, maar dit keer toont hij zijn kleiner keramiek en schilderijen. De bekende Ervinck-stijl heeft hij echter behouden.

Een cultureel ambassadeur wordt door de stad Roeselare gesteund en gemotiveerd om zijn werk tot ver buiten de stadsgrenzen uit te dragen, maar exposeren in eigen stad behoort ook tot de opdracht. “Fijn natuurlijk om hier te exposeren”, vertelt de in Roeselare geboren kunstenaar Nick Ervinck (1981). “Ter Posterie is bijzonder geschikt voor mijn werk, zeker nu de ruimte volledig met panelen is dicht gemaakt. Zo kan ik veel meer schilderijen tonen.”

“Als mensen het over mij en mijn werk hebben, onthouden ze vaak alleen mijn grote, monumentale werken die in binnen- en buitenland staan opgesteld in de publieke ruimte. Maar sinds mijn zeventiende ben ik ook heel actief geweest met het veel brozer keramiek. Dat staat centraal in de tweede ruimte van deze expositie. Het zal meteen duidelijk zijn dat er een link bestaat tussen die keramiekbeelden en mijn schilderijen en ook met mijn groter werk. Ze behandelen allemaal hetzelfde onderwerp.”

Manipulatie

“In bijna elk werk komt het geel terug en je ontdekt er mijn passie voor de natuur, voor voedsel. Aardbeien zijn nogal prominent aanwezig. Net zoals dat in de echte wereld gebeurt, manipuleer ik graag de planten en vruchten die ik schilder. Eén werk is niet op canvas of papier geschilderd, maar heb ik de afgelopen dagen live gecreëerd op de muur in Ter Posterie. Het is een nieuw werk, maar volledig trouw aan mijn stijl. De muurschilderij is nog niet helemaal af, dus zou het wel eens kunnen dat bezoekers mij tijdens de expositie nog een streepje verf zien aanbrengen.”

“Mijn schilderijen beginnen bijna altijd met het printen van een ontwerp. Dat zijn ontwerpen die ik eerder maakte voor grotere beelden. Ik print ze uit en kleur ze vervolgens in met pastel en stiften.”

“Deze expo is de eerste in een rij van vier. Na Roeselare staat dit werk ook in de Sint-Jakobskerk in Gent, in Lokeren en in Sint-Pieters Kapelle. Deze kleinere exposities vind ik even goed belangrijk. Een volkstoeloop kan ik hier natuurlijk niet verwachten. Roeselare is Antwerpen of Brussel niet. Er is in Vlaanderen ook een enorm aanbod aan tentoonstellingen. Het is een beetje een overdosis. In Finland, toch geen groot land, trok mijn tentoonstelling onlangs 85.000 bezoekers, maar daar zijn grote cultuurevenementen minder frequent ofwel zijn de Finnen erg cultuurminnend, dat kan ook”, besluit Nick Ervinck.

De tentoonstelling GNI-RI may2022 van Nick Ervinck loopt nog tot 19 juni in Ter Posterie, Ooststraat 35 en is open telkens van woensdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur. Info:www.terposterie.be