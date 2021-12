Christophe D’Hondt uit Lombardsijde beschildert weer etalages

Door de coronamaatregelen kan hij geen ‘Tovershows’ meer geven. En dus haalde Christophe ‘Christoon’ D’Hondt zijn schilderskwast weer tevoorschijn, om etalages te voorzien van kersttaferelen – zoals bij café De Sterre. “Daarvoor trotseer ik graag de kou”, zegt Christophe. De baas van De Sterre is alvast tevreden: “Het is prachtig.”

Rendieren, sneeuwpoppen en kerstmannen of -vrouwen: Christophe tovert het allemaal tevoorschijn uit zijn verfpot en kwast. “Dat is zeker niet nieuw voor mij”, zegt hij, “maar door de vele optredens die ik als Christoon heb met De Tovershow, was dat een beetje op de achtergrond geraakt. Ik beschilderde nog wel eens de muren van een kinderkamer of een saunaruimte, maar mijn teken- en schilderactiviteiten voor buiten stonden op een heel laag pitje. Nu, van de nood moet je een deugd maken, en na de vele annuleringen van optredens door corona ben ik opnieuw beginnen schilderen op ramen.”

Robert Watty en Tamara Cicou van café De Sterre zijn alvast heel tevreden over het werk dat Christoon heeft verricht. “Het is werkelijk prachtig en precies wat wij in gedachten hadden. Ik zou iedereen die hetzelfde wil als wij aanraden om eens contact op te nemen met Christoon”, zegt Robert.

Dat is ondertussen ook al gebeurd, want in de regio is de kunstenaar al heel actief geweest. Zo zijn de figuren van hem al te zien bij onder meer de Opel-garage in Nieuwpoort, Taxi Pierre in Westende, de carwash in Leffinge, een bakkerij in Westende en een interieurzaak in Nieuwpoort – om er maar enkele op te noemen.

Nesten

“Ik was als kind en tiener een grote fan van Nesten uit Kuurne. Ik keek enorm op naar hem en ik begon toen ook tekenacademie te volgen”, zegt Christophe. “Vijftien jaar geleden vroeg een vriend me om zijn frituur te beschilderen, en toen de overbuur – een cafébaas – dat had gezien, nodigde hij me uit om ook bij hem aan het werk te gaan. Ik heb toen in die regio zo’n vijftig etalages beschilderd. Ik heb indertijd ook twee kunstwerken mogen maken voor de inkomhal van de luchthaven van Zaventem en haalde zelfs de wereldpers met een werk dat ik voor Turkish Airlines had gemaakt.”

