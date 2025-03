Christl uit Dadizele lanceert eigen kunst-en designlijn

Kunstenares en designer Christl Dekimpe lanceert komende zondag haar nieuwe kunst-en designlijn. Opvallend zijn de vele natuurlijke elementen die daarin naar boven komen. “Dat wekt een warm gevoel op en straalt een vertrouwde sfeer uit”, aldus de Dadizeelse die ook haar twee zonen bij de vernissage betrekt.

Christl Dekimpe telt af naar aanstaande zondag. Dan kan ze hetgeen waar ze de voorbije maanden mee bezig was tonen aan het grote publiek. “Voor de tweede keer organiseer ik een vernissage in mijn eigen stekje langs de Industrielaan. Als dat in je eigen ‘thuis’ is, is dat altijd extra speciaal.” Vooraan in het bedrijf stelt Christl in haar in 2013 gebouwde showroom haar nieuwste kunstlijn voor. Gloednieuw zijn de opmerkelijke lampjes die Christl de naam Bolli gaf. “Die zijn gemaakt uit epoxymateriaal. De lampjes zijn telkens anders. Het maken ervan vergt veel tijd, maar ik amuseer me telkens enorm. Ik wil er dan ook mijn handelsmerk van maken.”

Volledig uit hout

De Dadizeelse profileert zich zowel als kunstenares als designer. “In de grote toonzaal, waar mijn design te zien is, heb ik nu ook wel voor het eerst kunst gehangen. Het is de bedoeling dat mijn kunst en design in de toekomst nog meer in elkaar vloeien.” Christl ontwerpt onder andere sofa’s en stoelen, maar ook haar nieuw ontworpen tafels vallen onmiddellijk op. “Mijn nieuwe designlijn bestaat volledig uit hout. Ik kies voor natuurlijke materialen en laat me meer inspireren door de natuur. Dat wekt een warm gevoel op en straalt een vertrouwde sfeer uit.”

Aanstaande zondag betrekt Christl, die het toenmalig meubelbedrijf van haar ouders overnam en inmiddels haar eigen accenten legde, een nieuwe generatie bij haar kunst en design. Tijdens de vernissage, van 11 tot 18 uur, verzorgen haar zonen Danthé en Odré de catering. “Mijn zonen zijn erg belangrijk voor mij. Ik vind het dan ook erg leuk dat ook zij betrokken zijn bij hetgeen ik doe.” Ondertussen is Christl ook al volop aan het nadenken over hoe haar volgende collectie er uit zal zien. “Daarnaast staan er de komende maanden verschillende evenementen op het programma waar ik mijn kunst en design aan het grote publiek toon.”