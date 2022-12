Christine Cattebeke gaat met pensioen en krijgt tentoonstelling in Kunstwerkplaats De Zandberg in Harelbeke

Van 5 tot en met 9 december kan je in Kunstwerkplaats De Zandberg de tentoonstelling ‘De week van Christine’ zien met werk van Christine Cattebeke. Zij gaat met pensioen en nam afscheid van Kunstwerkplaats De Zandberg.

Het is een afscheidscadeau van de kunstwerkplaats en Groep Ubuntu ter gelegenheid van haar pensioen. In ‘De Week van Christine’ toont Christine Cattebeke (63) een grote selectie uit haar schilderijen in verf, potlood en vooral oliepastel. “Haar inspiratie vond ze in boeken in onze bibliotheek”, duidt coördinator Dominique Nuyttens. “Ze maakt haar werken in regelmatige patronen: een eenvoudige structuur en repetitie van rake, strakke lijnen zonder overbodige dingen. Toch duiken er soms variaties op als ze de abstracte vlekken ‘loslaat’ en er onderwerpen gekozen worden zoals bloemen, mensen, huizen en paddenstoelen.”

Textiel

Een bijzonder voorbeeld van die variaties kwam er toen Christine via een begeleidster Vlieseline en textiel leerde kennen. “Toen het Avelgemse Textielatelier van begeleidster Annemie geïntegreerd werd in het Molenhuis, introduceerde Annemie nieuwe dragers zoals Vlieseline en textiel. Christine leerde dit materiaal kennen en het bracht er haar toe tijdelijk af te stappen van haar figuratieve composities. Op een eindeloze rol Vlieseline begon Christine kleurige vakjes te creëren met oliepastel a rato van een vierkante meter per week”, vertelt Dominique.

Later werd van deze rol een kleed gemaakt dat getoond werd tijdens een modedefilé in 2005 bij de opening van De Zandberg. Op insteek van Carl Havelange, directeur van het Trinkhall Museum in Luik, staat de jurk er sindsdien permanent tentoongesteld.

Verschillende tentoonstellingen

Christine Cattebeke groeide op in het kroostrijk gezin van Paula Delaere en Michel Cattebeke, destijds schepen in Heule en daarna gemeenteraadslid in Kortrijk. Christine ging 19 jaar naar het dagcentrum van De Achtkanter in Kortrijk en was kunstenaar in Het Molenhuis in Zwevegem. Later trok ze naar De Zandberg en woont in Avelgem.

Het werk van Christine was in de loop der jaren op verschillende tentoonstellingen te zien en stond in diverse publicaties. De tentoonstelling in De Zandberg aan de Julius Sabbestraat 45 in Harelbeke, is nog tot en met vrijdag 9 december te bezoeken, elke dag tussen 10 en 15 uur.