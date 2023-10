Christien Dutoit stelt tentoon in eigen atelier in Harelbeke

Gedurende twee weekends stelt kunstenares Christien Dutoit in haar eigen huis en atelier haar sculpturen uit keramiek en brons tentoon.

Christien Dutoit volgde studies plastische kunsten en regentaat plastische opvoeding aan het Sint-Lucasinstituut in Gent en deed vervolgopleidingen naaktstudie aan de academie van Kortrijk en keramiek aan de stedelijke academie Harelbeke. Ze houdt van brons en keramiek.

“Als ik er niet dagelijks mee bezig kan zijn, zou ik ‘ambetant’ worden’, het is een uitlaatklep”, zegt ze. Haar inspiratie hangt af van het moment. “Creatief bezig zijn met mijn handen, met verf, klei of andere materialen geeft mij voldoening op velerlei vlakken. Je bent optimaal gefocust, alleen vorm, kleur en expressie bepalen je gedachten, er is geen ruimte meer voor de beslommeringen van ons dagelijks bestaan. Er wordt zelfs een nieuwe ruimte geschapen in mijn geest die mij toelaat alles weer te ordenen en een plaatsje te geven. Voor mij staat de mens centraal met zijn gedragingen, eigenaardigheden en zelfs frustraties. Bezig zijn met klei of andere materialen maakt je geest vrij, laat je in een wereld vertoeven waaraan je de vorm kunt geven die jij zelf verkiest. Soms schep je een wereld waar schoonheid, evenwicht en harmonie een gegeven zijn. Soms kan ik een afvoerkanaal creëren voor het negatieve en wordt mijn kunst een schreeuw.”

Beweging

In de woning zelf kan je zien hoe de werken een aparte eigen sfeer creëren in een huiskamer. Je kan je weg vervolgen doorheen de knusse tuin waar de buitenbeelden opgesteld staan. Telkens weer word je uitgenodigd een nieuwe wereld in te stappen bij het zien van één van de werken. “De specifieke natuurtinten in mijn keramische sculpturen geven de beelden een warme uitstraling. De bronzen daarentegen hebben een ander rijk kleurenpalet eigen aan brons met tinten overgaand van bruin en groen naar beige. Wat ik ook toon, is hoe ik beweging in het beeld breng, niet van het gemakkelijkste in keramiek.”

De beelden zijn te zien in Veldrijk 240 in Stasegem op 7 en 8 oktober in het kader van de opendeurdagen en op 14 en 15 oktober van Buren bij Kunstenaars van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.