Christian Desmarets en André Nollet stellen tentoon: “Allemaal nieuwe werken”

In de Sint-Janskapel op de Steenakker is er de komende weekends de dubbeltentoonstelling van Christian Desmarets (76) uit de Barrierestraat en ereburger André Nollet (75) die opgroeide in Wervik en al jarenlang in Gent woont. Christian exposeert abstracte schilderijen en beelden, André cartoons.

“Er hangen van mij meer dan twintig nieuwe werken”, zegt Christian. “Allemaal geschilderd tijdens de lockdowns. Ik had toen veel tijd, want we moesten thuis blijven. (lacht) Er hangen in totaal ruim 40 schilderijen en er staan een tiental beelden, waaronder ook enkele nieuwe.”

Het is de allereerste keer dat de twee leeftijdsgenoten samen exposeren. “We zaten samen in de tekenschool, destijds in het Sint-Pol in de Duivenstraat”, duikt Christian in het verre verleden terug. “De vader van André was trappenmaker en hij gaf in de tekenschool ‘bouwkundig tekenen’. Afgelopen zomer zag ik André in ’t Kapittel en daar hadden we het tussen pot en pint over eens samen exposeren.”

“We zijn blij dat de dubbeltentoonstelling mag doorgaan en kijken er alvast naar uit. Het is afwachten hoe de opkomst zal zijn. Er zijn in Wervik en de regio veel evenementen geannuleerd en dat kan misschien in ons voordeel uitdraaien.”

Christian Desmarets exposeerde eerder al in eigen stad met onder meer Willy Calis, Geert Descamps, Marc Verdoodt en Omer Lewille en tijdens de groepstentoonstelling Klink. Daarnaast waren er ook veel groepstentoonstellingen met de Sint-Lucasgilde Kortrijk. Ereburger André Nollet stelt 75 cartoons tentoon. Heel uiteenlopend. Van een jaaroverzicht van 1982 en 1985 tot de pandemie en het klimaat.

We zaten vroeger samen in de tekenschool

Banner aan gevel

“André is een aangename mens om mee samen te werken”, benadrukt Christian. Aan de gevel van de Sint-Janskapel hangt een grote banner. “Getekend door André”, lacht Christian. “De stad zorgde daarvoor. We hebben een heel goede samenwerking met de dienst Vrije Tijd van de stad. We zijn blij dat we de Sint-Janskapel kunnen gebruiken. Het is een mooie locatie en de belichting is heel goed.”

De zeventiger heeft nog altijd genoeg inspiratie om nieuwe werken te schilderen. “Dat is een gave, iets dat je krijgt zonder dat je het weet”, klinkt het. “Ik heb iets in mijn gedachten en het duurt drie à vier dagen tegen dat het geboren is.”

De jaren beginnen bij de kunstenaar niet door te wegen. Integendeel. “Ik doe het graag en neen, het komt niet lastig”, aldus de supporter van Cercle Brugge. “ “Ik hoop het nog lang te mogen doen.”

En ondertussen is de opvolging verzekerd, want kleindochter Ella (bijna 12) schildert ook. “Er zullen hier van haar een paar schilderijen hangen en ook kleine beelden staan”, zegt opa. “Dat is geestig. Ze gaat niet naar de academie, de academie is bij mij thuis.” (EDW)

De tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag 11 en 18 december, zondag 12 en 19 december, vrijdag 17 en 24 december, telkens vanaf 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Ook op afspraak via 056 31 17 22.