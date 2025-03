Chris Ledure en Jan van Hauwaert op Kunstmuur@d’Iefte

Tot en met vrijdag 14 maart stellen Chris(tiane) Ledure en Jan van Hauwaert hun werk tentoon op de Kunstmuur in ontmoetingscentrum d’Iefte. “Mijn werk leunt aan bij het surrealisme en is realistisch uitgewerkt”, verduidelijkt Chris Ledure (foto).

“Ik wil de kijker uitdagen en betrekken door middel van kleur, compositie en textuur. Al van kinds af aan heb ik mijn artistiek talent ontwikkeld, zowel als hobby als professioneel. Mijn oeuvre is zeer divers, met werken in aquarel, acryl en olieverf. Als perfectionist hecht ik veel belang aan detail, kleur en afwerking.”

Chris Ledure exposeert samen met Jan van Hauwaert, met wie ze wekelijks werkt in OC De Zevenkamer in Heule. Met passie creëert hij kunst in pastel, olieverf, acryl en airbrush. Beiden zijn ook aangesloten bij de Sint-Lucasgilde in Kortrijk. (DRD/foto DRD)