Chiara exposeert in de bib: “Mijn werk is een spiegel van mijn ziel”

In het Groot Salon van de bibliotheek loopt momenteel een solo-expo van Chiara Labbadia, een Blankenbergse kunstenares met Italiaanse roots. Chiara vindt haar inspiratie in de soms rustig kabbelende en dan weer onstuimig woedende golven waarop het leven voortbeweegt. Haar schilderijen noemt ze dan ook heel passend ‘de kaft van het persoonlijke verhaal’.

“Ik kan soms nogal rusteloos zijn en die onrust ontlaad ik op doek”, aldus Chiara. Via verschillende schildertechnieken laat ze kleur en vorm intuïtief uitgroeien tot iets moois. “Mijn werk is een spiegel van mijn ziel, ik draag het penseel als verlengde van mijn hand. De schilderkunst is met andere woorden een manier om op zoek te gaan naar de diepere lagen van mezelf. Elk werk begint met een verfpallet dat mijn gedachten, gevoel en dromen reflecteert”, klinkt het.

In haar schilderijen verwerkt Chiara de ervaringen die het leven haar voor de voeten werpt: liefde, verdriet, ontroering, verwondering. Aan haar levensechte portretten voegt ze soms nog extra lagen toe, waardoor haar onderwerpen en personages door een dromerige sluier worden omgeven. “Deze serie is een ode aan de drie vrouwelijke artiesten die mij door een periode van dal terug naar een piek brachten. Liefde, expressie, ervaring, je leest het er allemaal van af.” In 2008 zette Chiara de eerste stappen richting academie. “En al ging ik niet graag naar school, daar heb ik mijn liefde voor het schilderen ontdekt. Al was dat vast ook wel wat genetisch bepaald, want kunst was bij ons thuis vroeger ook altijd aanwezig”, klinkt het.

De expo is nog tot eind april te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.