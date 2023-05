Charlotte (21) helpt opkomende kunstenaars met More 2 Art: “Jonge creatievelingen kunnen best wat hulp gebruiken”

Hoe kun je startende kunstenaars een handje toesteken? Het antwoord op die vraag werd het uitgangspunt van de bachelorproef die Charlotte Vandenbussche uit Bredene samen met enkele medestudenten uitwerkte tot het online platform More 2 Art. “Via ons platform kunnen die aanstormende talenten hun werk vanaf nu verkopen of verhuren aan bedrijven.”

Charlotte Vandenbussche (21) zit in haar derde en laatste jaar bedrijfsmanagement aan de Gentse Arteveldehogeschool. De Bredense, met adres in de Sluisvlietlaan, is meteen aan haar afsluitende bachelorproef toe. “Die veronderstelt voor studenten bedrijfsmanagement het oprichten van een start up, die B2B (business to business, red.) opereert. Het moest gaan om een duurzaam project dat ook een sociale impact heeft.”

De oud-leerlinge van het Oostendse College kwam na enkele halve en hele ideeën uiteindelijk uit bij een onderwerp dat haar zelf bezighoudt: kunst. “Ik schilder zelf wat en dankzij mijn papa (Pascal, uitbater van camping Kerlinga, red.) heb ik een grote interesse voor kunst ontwikkeld. Pas op, ik ben een pure amateur en heb enkel in het lager wat academie gelopen in Bredene. Een geschoold artiest ben ik niet, eerder een autodidact.”

“Via M2A vinden bedrijven en kunstenaars elkaar”

Opkomende kunstenaars, vaak collega-studenten van haar, konden wel wat ondersteuning gebruiken, vindt Charlotte. “Ze raken soms moeilijk aan expositieruimte en creatieve mensen zijn vaak ook niet zo commercieel ingesteld. Ze weten ook niet altijd wat de verkoop van hun werken impliceert qua belastingen en dergelijke. Jonge kunstenaars kunnen best wat hulp gebruiken.”

Charlotte startte daarom de website More 2 Art, waar jonge kunstenaars hun werken kunnen voorstellen aan geïnteresseerde bedrijven. “Via M2A worden beide partijen met mekaar in contact gebracht. Bedrijven kunnen er kunstwerken ontdekken, die ze misschien wel willen kopen of huren. Maar ze kunnen er ook werken op maat bestellen.”

Kom op tegen Kanker

M2A verzorgt hierbij alle nodige ondersteuning en administratie. “In ruil vragen wij een commissie op de verkoop of verhuur van werken. Daarmee worden onze kosten voor onder meer het beheer van de website betaald. Wat overblijft aan winst schenken we aan Kom op tegen Kanker.”

Op M2A vind je intussen al twee jonge kunstenaars terug. “Een daarvan is de Oostendse Julie Opsomer. Ons doelpubliek blijft in eerste instantie studenten, die als kunstenaar actief zijn. In het Gentse, waar ik zelf studeer, proberen we via via die jonge, studerende artiesten te vinden. Maar wie interesse heeft, kan zich natuurlijk aanmelden via de contactpagina op www.more2art.be.”

Charlotte kijkt intussen al verder dan haar bachelorproef. “Na mijn opleiding bedrijfsmanagement wil ik een master communicatiewetenschappen starten. Of More 2 Art overeind blijft, valt nog af te wachten. Ik hoop alvast dat we nog meer jonge kunstenaars van onze commerciële aanpak kunnen overtuigen en hen kansen kunnen geven.”