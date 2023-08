Charlot Deraedt draait en bakt haar eigen potten en unieke creaties: “Ik ben heel streng voor mezelf”

Charlot Deraedt is altijd kunstzinnig geweest en leeft zich de laatste jaren helemaal uit met haar draaischijf. Begin deze zomer volgde ze opnieuw een cursus en nu wil ze alle aangeleerde technieken helemaal onder de knie krijgen. Als het even kan, dan geeft Charlot binnenkort zelf cursussen aan mensen die haar passie delen.

Charlot Deraedt (43) woont met haar man Sam Velghe en hun zoon en dochter in de Bossebeekstraat in Izegem. Charlot geeft les mode en creatie in Prizma Campus IdP, maar zit daarnaast ook niet stil. “Ik ben altijd al een creatieveling geweest. Toen ik Plastische Opvoeding studeerde, vertelden al mijn leerkrachten altijd dat ik iets met beeldhouwen moest gaan doen. Ik schilder en teken graag, maar heb altijd meer aanleg gehad voor klei en beeldhouwen, dat ondervind ik zelf ook.”

Verschillende workshops

“20 jaar geleden volgde ik voor het eerst een cursus beeldhouwen aan het SASK in Roeselare, in 2011 schreef ik mij daar dan in voor een opleiding keramiek van 2 jaar, maar toen kwamen de kinderen en legde ik mij volledig op hen toe”, legt Charlot uit. “In 2018 trok ik naar Syntra in Brugge voor een opleiding pottendraaien. Ik merkte meteen dat dit helemaal mijn ding was. Ik vind het heel fijn om zelf dingen te creëren en te ontwerpen. Potten draaien bleek helemaal mijn passie te zijn.”

Charlot besloot om zich verder toe te leggen op het potten draaien. “Ik volgde cursussen bij Rudie Delanghe en bij Lies Van Daele. Dat zijn best grote namen in het wereldje”, glundert Charlot. “Begin deze zomer trok ik een week naar Laarne voor een workshop grootdraaien en draaien met textuur door de Spanjaard José Mariscal. Ik heb er weer enorm veel bijgeleerd en van opgestoken. Ik zou heel graag eens een cursus volgen bij Tortus, want hij is echt een meester in zijn vak. Het is helaas niet evident noch goedkoop om bij hem op cursus te kunnen. We zien wel of het mij ooit lukt.”

Perfectionist

Charlot heeft thuis haar eigen atelier. “Ik ben er vaak te vinden, maar ik moet alles natuurlijk kunnen combineren met mijn gezinsleven en mijn werk. Tijdens het schooljaar is het niet altijd evident om veel tijd vrij te maken om te draaien, maar ik probeer wel wekelijks een momentje in te plannen. Ik kan daar echt van genieten. Mocht ik de kans hebben, dan ben ik er liefst van al elke dag mee bezig.”

“Tijdens de vakantieperiodes probeer ik wel vaak te draaien. Mijn dochter Ella-Marie toont ook interesse en met haar doe ik dat dan af en toe. Mijn man en zoon zijn dan weer veel minder geïnteresseerd, maar ook dat is helemaal geen probleem.”

Potten draaien ziet er vaak makkelijk uit, maar dat is het allesbehalve. “Je moet de vaardigheid wel wat in je vingers hebben”, weet Charlot. “Het vraagt zeker in het begin heel wat oefening en geduld om je erin te bekwamen, maar eens je het wat onder de knie hebt, is het een hele leuke bezigheid, voor mij toch. Bolle vormen maken is helemaal niet eenvoudig, maar ook platte dingen draaien is best lastig.”

“Er kan heel veel fout gaan als je een stuk maakt en dat kan in elke stap van het proces. Je kan een mooie vorm hebben, maar die kan stuk gaan als je die afbakt. Dat is natuurlijk heel spijtig en dan moet ik de ontgoocheling al eens verbijten, maar daar is niks aan te doen. Ik ben zelf heel perfectionistisch en het moet echt goed zijn als ik iets maak. Ik ben streng voor mezelf.”

Cursussen

Charlot maakt momenteel uiteenlopende werken. “Ik heb al heel wat gebruiksgoed gemaakt zoals kopjes of vazen, maar ik wil mij graag wat meer toeleggen op kunstobjecten in de toekomst. Ik zie wel waar dat mij brengt”, klinkt het. “Ik kocht onlangs een tweede draaischijf. Ik zou graag mijn kennis doorgeven aan mensen die net als ik interesse hebben, dat lijkt mij heel fijn om te doen. Ik probeer daar in de toekomst werk van te maken.”

Intussen heeft Charlot ook een eigen Instagrampagina waar ze haar werken deelt. “Ik werk onder de naam Studio C-LOT, je kan me ook zo vinden op sociale media. Ik vind het leuk om mijn werken te tonen en daar reactie op te krijgen. Ik hoop nog heel veel mooie dingen te maken en interessante cursussen te volgen”, besluit ze. (MV)