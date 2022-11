Carl Soete exposeert in Galerie Blomme in Roeselare

Kunstschilder Carl Soete is opnieuw te gast in Galerie Blomme. Hij maakte naam met zijn citylights, kleurrijke stadsgezichten. Corona zorgde voor een ommekeer. “Ik vertaal oude meesters naar mijn eigen stijl.”

De stad is jarenlang de inspiratie geweest voor kunstschilder Carl Soete. De impressies die hij opdeed tijdens reizen naar steden in India, Mexico en Vietnam of in New York schilderde hij in heel kleurrijke stadsgezichten. “In 2020 werd reizen plots onmogelijk en in die periode heb ik een reeks werken geschilderd gebaseerd op klassieke werken van bloemenruikers. Ik noemde de reeks Floral Renaissance waarbij de oude meesters werden vertaald in mijn eigen stijl: abstracter en met krachtige kleuren.”

“Na de quarantaine kwam de reisdrang terug met vooral het herontdekken van de natuur. Ik ging dagelijks schetsen in de buitenlucht en van al deze impressies breng ik nu een nieuw verhaal waarbij ik het pad van de citylights verlaat. Zo komen nu weidse landschappen, majestueuze bomen en nu eens woelige dan weer rustige zeegezichten in mijn geabstraheerde stijl op het doek.”

