Café Barlaban exposeert werken van Jacques Verhaegen

Van 22 september tot en met 30 oktober kan je de kunst van Bredenaar Jacques Verhaegen bewonderen in het Roeselaarse café Barlaban.

Barlaban is een Kunstkaffee gelegen in de Sint-Hubrechtsstraat in Roeselare. Jacques Verhaegen is naast kunstenaar ook muzikant en is woonachtig in Roeselare. Hij beschrijft zijn kunst als abstract.

Je kan van de kunst genieten met een lekkere huisgemaakte cocktail in de hand van op de ruime drankkaart. De expositie is gratis.

Volledig adres: Sint-Hubrechtsstraat 24, 8800 Roeselare.