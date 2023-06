C. H. R. I. S. T. O. Marichal exposeert in Muze’um L op Zilverberg: “Graag meer lokale kunstenaars”

De Rumbeekse kunstenaar Christophe C. H. R. I. S. T. O. Marichal exposeert de hele zomer in Muze’um L op de Zilverberg. “We zijn gekend voor tentoonstellingen van gerenommeerde glaskunstenaars maar hopen in de toekomst meer lokaal talent te mogen ontvangen”, aldus Maarten Callebert.

Glaskunst was de voorbije jaren de corebusiness van Muze’um L in de Bergstraat op de Zilverberg. Kunstmecenas Fernand Callebert zaliger bouwde er zijn lichtmuseum uit, pal op de meridiaan 3°07’45” ten oosten van Greenwich. “De jongste jaren hadden we inderdaad heel wat vooral buitenlandse glaskunstenaars te gast. Dat was niet onze bedoeling maar het liep nu eenmaal zo”, legt Maarten Callebert, zoon van Fernand uit.

Muze’um L maakte daardoor naam in binnen- en buitenland. “Maar we zouden het leuk vinden om in de toekomst toch wat meer lokaal talent in ons museum te verwelkomen. Misschien weten de kunstenaars uit de Roeselaarse regio dat niet, maar wij staan open voor hun initiatieven.”

Deze zomer is de conceptuele kunstenaar Christophe Marichal alvast te gast. De Rumbekenaar die onder de artiestennaam C. H. R. I. S. T. O. vooral monumentale werken bouwt, zal samen met het lichtbedrijf Delta Light naast de green line in de tuin, die de meridiaan verbeeldt, dit keer een blue line uitwerken in het museum en in de patio.

Inspiratie uit reizen

“Ik haalde de inspiratie uit mijn talrijke reizen. Ik werkte samen met kunstenaars in de Chennai Art School in India en ontdekte een boeiende wereld met uiteenlopende figuren, dieren en individuen. De materialen triggerden mij om verder te doen en gelijktijdig een nieuwe manier van bewust leven en ontplooiing na te streven. Mijn werk neigt sindsdien steeds meer richting land-art. Zo raakte ik ook geboeid door de trekroutes van walvissen die vaak via dezelfde meridiaanlijnen verloopt over de oceanen. De wetenschappers organiseerden een netwerk van beschermde marinegebieden waar de walvissen alle kansen krijgen om te gedijen.”

Walvissen

“Die corridors heb ik samen met het spel van licht en schaduw uitgewerkt in de patio van Muze’um L. Het zijn twee monumentale walvissen geworden die als het ware de poort openen voor de migratieroute die men ook wel de blue corridors noemt. Op elk moment van de dag zal de sculptuur telkens weer anders belicht zijn door de zon. Dat licht trek ik door in het museumpand zelf. Daar zal Delta Licht voor een blauwe golvende lichtbeweging zorgen.”

“Deze tentoonstelling was eigenlijk al drie jaar gepland, maar door onder andere corona werd die telkens weer op de lange baan geschoven. Ik ben dan ook trots dat ik als Roeselarenaar en Rumbekenaar hier kan exposeren, één kilometer van mijn atelier en één kilometer van mijn geboorteplek op de Zilverberg”, besluit Christophe Marichal.

Muze’um L is een ideale rustplek voor de wandelaar en de fietser die in de buurt de nieuwe stadsbossen bezoekt. Het pand in de Bergstraat is op zich al een blikvanger. Het steekt 1,80 meter boven de Zilverberg uit, op mensenmaat gemaakt dus. In de patio creëert de zon geometrische zonnetekeningen en schaduwen naargelang het uur van de dag. In de groenzone rond het museum zijn een aantal kunstwerken te zien. Die tuin is vrij toegankelijk. De indoorexpositie is open op zondag van 14 tot 17 uur tot en met 10 september. Die dag is er ook een finissage met DJ set en een lichtmoment. (BC)

www.muzeuml.be