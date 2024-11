Burgemeester Wilfried Vandaele blikt terug op de ‘stoelengekte’ bij start Beaufort: “Wenduine extra op kaart gezet”

De achtste editie van de kunsttriënnale Beaufort sloot zondag af met 1,7 miljoen bezoekers. In Wenduine startte deze Beaufort met heel wat commotie rond Sara Bjarlands ‘Monobloc Moments’, misschien wel beter bekend als ‘de stoelen’. Wij blikken samen met burgemeester Wilfried Vandaele (Lijst Burgemeester) nog eens terug op die commotie.

Met negen nieuwe kunstwerken in acht verschillende kustgemeenten groeit ook na deze editie het Beaufort Beeldenpark verder aan. Een van die blijvers is ‘Monobloc Moments’, ofte ‘de tuinstoelen’ van Sara Bjarland, op de rotonde in Wenduine. Je herinnert je vast nog wel de commotie errond: burgemeester Wilfried Vandaele kreeg toen naar eigen zeggen zelfs doodsverwensingen. Ook het feit dat er voor de gemeente een prijskaartje van 100.000 euro aan vasthing was voer voor – soms heftige – discussies.

“Toen het werk geplaatst werd, geraakten sommige gemoederen inderdaad snel bijzonder verhit”, zegt burgemeester Vandaele. “We weten dat over smaken en kleuren getwist kan worden en dat wat voor de een mooi is, dat niet altijd is voor de ander. Maar de storm die hier losbarstte – ook op sociale media – was toch wel ongezien. Ik herinner me nog dat toen ik daar ter plekke de pers te woord stond, er meerdere middelvingers de lucht in gingen en er behoorlijk wat verwensingen naar mijn hoofd geslingerd werden. Op enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen kon ik me niet van de indruk ontdoen dat sommigen toen bewust probeerden te polariseren om daar politieke munt uit te slaan.”

Foutste dingen

Wat Vandaele naar eigen zeggen wel verbaasd heeft, is dat ook mensen van wie hij het niet had verwacht zich in de strijd gooiden. “Verstandige mensen, zeg maar. En toch: toen ik met hen in dialoog wilde gaan, bleek dat absoluut niet te lukken. Heel raar. Er deden ook de foutste dingen de ronde over het werk. Zo waren het volgens veel mensen plastieken stoelen, ‘brol’. Niet dus. Straffer nog: die ‘brol’ zou in Wenduine geplaatst zijn als bewijs van minachting van het gemeentebestuur voor de deelgemeente”, klinkt het. Niets was volgens Vandaele minder waar. “Het was juist het tegendeel: zowel het kunstwerk van de vorige editie van Beaufort – het beeld ‘Benjamin’ dat nu in het heraangelegde dierenparkje staat – als ‘de stoelen’ van de huidige editie plaatsten we in Wenduine in de veronderstelling dat de Wenduinenaren het wel zouden waarderen.”

Vandaele blikt ook nog even terug op de keuze voor het werk. “Samen met onze schepen van Cultuur Rudi Cattrysse (Lijst Burgemeester) heb ik de keuze van de curator altijd gerespecteerd. Ze stelde drie mogelijke kunstwerken voor en het schepencollege vond het werk van Sara Bjarland het beste passen op de grote rotonde. Het moest immers toch een beetje volume hebben. Meer zelfs: nu er ook helmgras rond het kunstwerk staat, valt het helemaal niet zo groot uit. Ik hoor zelfs vaak de opmerking van bezoekers dat ze zich, na al wat errond te doen is geweest, het werk veel groter hadden voorgesteld. Eens ter plaatse zijn veel mensen verbaasd dat het ‘máár zo groot is’. Ik kreeg zelfs al van een paar mensen de vraag of we er niet nog een aantal stoelen extra bovenop kunnen laten plaatsen, maar dat gaan we dus niet doen”, lacht Vandaele.

Na enkele weken ging het protest rond het kunstwerk liggen, en volgens Vandaele had het in die zeven maanden een pak bekijks. “Zo hebben we onze mooie deelgemeente – wat kwatongen ook mochten beweren – net extra op de kaart gezet na al die heisa. In het begin eisten sommigen dat het kunstwerk weggenomen zou worden of ergens anders geplaatst zou worden. Ook die vraag hoor ik nu niet meer. Het was van meet af aan de bedoeling dat het daar op die locatie een permanente plaats zou krijgen”, besluit Vandaele.

Volgende editie

Westtoer wil in de komende jaren het Beaufort Beeldenpark verder ontsluiten. Zo komen er bij alle kunstwerken uniforme informatieborden en worden per kustgemeente wandelingen uitgestippeld, net als fietstochten langs de volledige kustlijn die de werken centraal plaatsen. De negende editie van Triënnale Beaufort staat gepland in 2027.