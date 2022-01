Burgemeester sluit Kunstkerk Bossuit wegens veiligheidsredenen

De Kunstkerk in Bossuit blijft momenteel gesloten. Er groeien takken op de muren en stenen donderen naar beneden uit de toren. Daarom besloot burgemeester Lut Deseyn om de deuren van deze open kerk voorlopig te sluiten tot de nodige werken zijn gedaan.

Uit een inspectierapport van Monumentenwacht en plaatsbezoeken van gespecialiseerde firma’s bleek dat de kunstkerk in Bossuit momenteel in een staat verkeert die de veiligheid van de bezoekers in gevaar kan brengen. Stenen vallen naar beneden en takken groeien er door de muren.

De burgemeester besliste om de kunstkerk voor onbepaalde duur te sluiten. Een aannemer zal worden aangesteld om de noodzakelijke ingrepen uit te voeren in functie van het garanderen van de veiligheid. Daarna zal de kunstkerk opnieuw publiek toegankelijk zijn.

In 2014 transformeerde de oude ‘Sint-Amelbergakerk’ van Bossuit naar een kunstwerk. De kerk werd verwoest op het einde van de Eerste Wereldoorlog. Daarna werd ze nog gerestaureerd en pas in 2007 werd ze om veiligheidsredenen gesloten en kort daarop aan de eredienst onttrokken. Restauratie en heropening als parochiekerk was uitgesloten vanwege de te hoge kostprijs, de beperkte erfgoedwaarde en het geringe aantal parochianen.

Ontmoetingsplaats

In het kader van de dorpskernhernieuwing werd vervolgens aan de Amerikaanse kunstenares Ellen Harvey de opdracht toegekend tot herbestemming van het gebouw. In de Venetiaanse terrazzovloer is de schaduw getekend van de kerk zoals ze eruit zag na de vernieling op het einde van de Eerste Wereldoorlog. De kerk doet nu in de vorm van een ruïne dienst als een ontmoetingsplaats waar ook heel wat activiteiten worden georganiseerd. Normaal is de kunstkerk dus open voor het publiek, nu dus tot nader order niet meer.