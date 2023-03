Brugse street artist Wietse maakt gigantische muurschilderij langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen

De Ronde-koorts stijgt tot een hoogtepunt in Brugge. Ook de Brugse street artist Wietse doet zijn duit in het zakje. Op vraag van de sportdienst werkt hij momenteel aan een gigantische muurschilderij over de koers.

De kunstenaar koos, uiteraard na samenspraak met de eigenaars Pierre Verstappen(88) en Jeannine Gobert (86), voor de gigantische gevel van het huis langs de Astridlaan 349 in Assebroek. “Deze blinde muur, in de uitloop van een bocht, is zeer goed zichtbaar”, zegt Wietse Hindryckx. “Toen ik hier een tijdje geleden al fietsend voorbij reed, leek de locatie me meteen ideaal.”

Op het schilderwerk van Wietse, waar nog volop aan gewerkt wordt, zien we een groepje renners dat in opperste concentratie over de kasseien dendert. Voor de kleuren van de truitjes zocht Wietse inspiratie in herkenbare retro-shirtjes.

Wietse heeft een grote voorliefde voor kunst op muren en hanteert daarbij een combinatie van realisme en tekenfilmstijl. Hij was eerder al betrokken bij tal van streetartprojecten in eigen stad, maar ook in andere Belgische steden en zelfs in het buitenland.