Brugse schilder Seth Muylle blikt tevreden terug op eerste solo-expo

De jonge Brugse schilder Seth Muylle (23) werkt halftijds in zijn atelier in Gent en halftijds als leerkracht beeld aan het Sint-Andreasinstituut. Tevreden blikt hij terug op zijn eerste solotentoonstelling in de ruimte van Kunstenal in Assebroek. “De reacties waren heel positief.”

The joy of painting, zo doopte Seth Muylle (23) zijn eerste solotentoonstelling. De expo met recent werk van de jonge Brugse schilder liep in de krokusvakantie in de ruimte van Kunstenal in Assebroek. Seth blikt tevreden terug. “Het was een succes. De reacties waren heel positief en ik heb ook enkele werken verkocht. Op geen enkel moment was er niemand aanwezig. Met de tentoonstelling wou ik de toeschouwer meenemen in een verhaal van energie en schildergenot.”

“Ik ben zeer blij dat Kunstenal mij deze kans gaf om mijn werk te tonen. Wat die solotentoonstelling betekent voor mij, kan je misschien nog best vergelijken met een muziekgroep die de studio indook en na de release van een plaat op tournee vertrekt. Dit was mijn tournee. En net als een muziekband kruip ik nu weer de studio in in mijn geval mijn atelier om na anderhalf jaar misschien opnieuw een verhaal te vertellen.”

Jeugdig enthousiasme

De titel van de expo, was een knipoog naar The Joy of Painting, een televisieshow uit de vorige eeuw, gemaakt en gepresenteerd door Bob Ross, de schilder met het typerende afrokapsel. “Dat programma werd aanzien als commercieel en kitscherig. Ik zag er wel de grap van in om mijn tentoonstelling zo te noemen. Maar de titel verwijst ook naar het plezier van het schilderen, iets wat heel duidelijk aanwezig was. De vreugde en energie waren erg zichtbaar en vormden een gemeenschappelijke factor in de werken die op de expo te zien waren. Het jeugdig enthousiasme om iets te vertellen.”

Seth woont in Gent. Daar heeft hij ook zijn atelier en daar studeerde hij schilderkunst aan Sint-Lucas. Daarna volgde hij ook nog een educatieve master om les te kunnen geven. Seth komt uit een kunstminnende familie. “Mijn vader Pierre heeft ook schilderkunst gestudeerd. Hij heeft altijd in de kunstsector gewerkt en is nu freelance curator. Maar in tegenstelling tot hem, ben ik wel echt doorgegaan met schilderkunst.”

Sint-Andreasinstituut

De banden met Brugge zijn evenwel niet doorgeknipt. “Ik kom nog zeer regelmatig terug naar Brugge. Mijn familie woont hier, ik voetbal bij Savio en Dynamo Varsenare, maar bovenal werk ik halftijds als leerkracht beeld in het Sint-Adreasinstituut. De school waar het voor mij allemaal begon. Het is Katelijne Dhondt, leerkracht esthetica, die mij inspireerde om de richting schilderkunst te volgen. Vandaag is ze mijn collega en kan ik mijn passie delen met kinderen en volwassenen.” (Bieke Cobbaert)

www.sethmuylle.com