Brugse antiquair Paul De Grande verkoopt 387 meubels en sculpturen op veiling in Zedelgem

De bekende Brugse antiquair Paul De Grande verkoopt 387 stukken uit zijn magazijnen. Voor de veiling op 1 maart in Zedelgem schakelt hij zijn stadsgenoot Rob Michiels van Coronari Auctions in, die ook al de inboedel van zijn kasteel in Snellegem verkocht. “Particulieren kunnen echt koopjes doen, ik wil ook jonge mensen warm maken voor oude meubels. Voor 500 euro kun je al een 17de eeuwse kast aanschaffen”, aldus Paul De Grande. De kijkdagen zijn van zaterdag 22 tot en met dinsdag 25 februari in De Grandes loods in de Remi Claeysstraat in Zedelgem.

Heeft Paul De Grande (75) teveel opzichtbare stock, nu hij eeuwenoude meubels voor een prikje van de hand doet? Die boude vraag stellen we tijdens een babbel in het Memlinghuis in de Sint-Jorisstraat, waar de antiquair vorig jaar zijn intrek genomen heeft. In afwachting van de herinrichting van de tweede verdieping als private flat, heeft hij in zijn bibliotheek op de eerste verdieping een krakend hemelbed geïnstalleerd.

Beperkt budget

“Ik ben inderdaad een enorme liefhebber van mooi meubilair”, glimlacht Paul De Grande. “Met zoveel goeie, oude meubelen in mijn magazijnen, moet ik soms met spijt in het hart keuzes maken. Ik heb onvoldoende plaats om al die stukken tentoon te stellen in mijn galerie in de Sint-Jorisstraat. Via die veiling wil ik een breed publiek kennis laten maken met mijn collectie. Uiteraard zullen mijn vaste, internationale klanten ook geïnteresseerd zijn, maar ik wil ook mensen met een beperkt budget de kans geven om iets moois te kopen.”

“Op die manier wil ik de markt wakker schudden. Een mooie, 19de eeuwse tafel kost minder dan een meubel dat je in IKEA koopt. Je kunt die al voor 150 euro krijgen! Het is wel een feit dat klassieke meubelen, die vroeger duizenden euro’s kostten, nu voor een prikje kunnen aangekocht worden. De reden is het grote aanbod aan modern ‘consumptiemeubilair’, tot in de jaren ‘80 hergebruikten oude meubels. Nu kopen verzamelaars vooral decoratieve kunst, omdat ze bepaalde objecten mooi vinden, passend in hun modern interieur.”

Betaalbaar

Veilinghuis Coronari organiseert in Nazareth op zaterdag 1 maart vanaf 10 uur de veiling van 387 loten. Het mocht eerder al 1.500 stukken uit de inboedel van Paul De Grandes kasteel in Snellegem openbaar verkopen:

Een eikehouten bidbankje dat geveild wordt. © Coronari Auctions

“De collectie van Paul is uniek, je mag hem de éminence grise van de Vlaamse antiekwereld noemen. Door zijn ervaring en metier heeft hij indertijd interessante stukken aangekocht, die hij nu wil verkopen. Met die veiling willen we ook particulieren lokken, tv-kijkers die Paul kennen van zijn programma’s en op zoek zijn naar mooie, betaalbare meubelen en kunstwerken”, aldus de Brugse veilingmeester Rob Michiels.

Duurzaam

“Dat er nu meer toegankelijke prijzen zijn voor eeuwenoude kunstvoorwerpen, is ook deels te danken aan het feit dat het aankoopbudget van onze Vlaamse musea beperkt is. Tegenwoordig stellen (onze) musea steeds minder voorwerpen tentoon, veel kunstwerken liggen in hun depots. In feite kun je onze veiling een ‘duurzaam’ initiatief noemen, want we zorgen ervoor dat onze kopers oude meubelen hergebruiken.”

Onze veiling is duurzaam en werkt verbindend

“Bij de vorige veiling voor Paul De Grande heeft een gezin samen online naar de loten gekeken: de ouders zochten iets voor in huis, hun kinderen voor hun kot. Die veiling werkte verbindend, over de generaties heen. Er zullen aan die meubels blijvende herinneringen kleven voor die familie. Is dat niet mooi?”

Jager

“Ik heb altijd pijn als ik iets verkoop”, zegt Paul De Grande met een glimlach. “Grapje!” Rob voegt eraan toen: “Paul en ik zijn jagers-verzamelaars, we vinden plezier in het verkopen aan particulieren. Daarom klikt het zo goed tussen ons.”

Een 19de eeuwse tafel die geveild wordt. © Coronari Auctions

De Brugse antiquair zegt: “Ik zit al vijftig jaar in de stiel, ik ben een altijd al een verkoper geweest. Het doet mij deugd dat ik met die veiling vooral zal verkopen aan particulieren. Je weet dat die mensen dat meubel in hun living zullen plaatsen. Met een verzamelaar of antiquair die het dan met winst aan een museum probeert te verkopen, mis je die directe band.”

Correcte prijs?

Rob Michiels vult aan: “En het feit alleen al dat mensen nadien aan hun vrienden kunnen zeggen dat ze dat stuk bij Paul De Grande gekocht hebben, levert al leuke gespreksstof op.”

Maar betalen leken, die niks kennen van de waarde van die eeuwenoude voorwerpen, wel een correcte prijs? Rob Michiels, die veilinghuizen in Brugge (Aziatische kunst) en Nazareth (Europese kunst) heeft: “Elk voorwerp is gecontroleerd op zijn authenticiteit en heeft een correcte startprijs voor de veiling gekregen. We bouwen een dubbele garantie in, als veilinghuis kunnen we ons niet permitteren om de mensen te bedriegen.”

Zes eeuwen kunst

“De 387 loten omvatten zes eeuwen kunst, van de 14de tot de 20ste eeuw. De startprijzen variëren van 80 tot 6.000 euro. Enkele voorbeelden? Een 18de eeuws bidbankje is ingesteld op 80 euro! Het oudste object is een 14de eeuwse sculptuur in zandsteen, die een gekroonde madonna voorstelt, ze wordt ingesteld aan 1.000 euro! Het duurste geschat is een 16de eeuwse Nederlandse sculptuur die Sint-Anna toont, terwijl ze de maagd Marie onderwijst: de startprijs is 6.000 euro, we hopen dat ze voor 12.000 euro verkocht raakt.”

De veilinghamer staat klaar, ambiance verzekerd

Paul De Grande vindt zelf een reeks 20ste eeuwse kermiskoppen erg charmant: “Ze zijn afkomstig van een foorkramer en klappen dicht als je met een bal raak gooit. We hebben al meerdere online biedingen gekregen, ze worden ingesteld op 400 euro en zullen wellicht een veelvoud opbrengen.”

Ambiance

Rob Michiels besluit: “Je kunt alle loten online bekijken via coronariauctions.com, maar als je echt een bod wil doen is het best om telefonisch te bieden of langs te komen tijdens de kijkdagen. 80 procent van de veiling gebeurt tegenwoordig online. De veiling wordt op zaterdag 1 maart live gestreamd. Maar ik raad de mensen aan om naar de veilingzaal te komen. Ambiance verzekerd, mijn veilighamer staat klaar.”