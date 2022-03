Brugs veilinghuis Carlo Bonte haalt op vraag van Mexico drie archeologische voorwerpen uit veiling

De Mexicaanse overheid deelde afgelopen dinsdag mee dat de verkoop van drie archeologische voorwerpen tijdens een veiling van Carlo Bonte in Brugge zou worden opgeschort. Het zou gaan om drie kleifiguren in Comala-stijl, die eigendom zijn van Mexico. Dat meldt VRT NWS. Volgens de Mexicaanse wetgeving worden alle archeologische vondsten beschouwd als nationaal erfgoed en is commercialisering verboden.

Nadat de ambassade van Mexico in België contact had opgenomen met het veilinghuis en hen op de negatieve gevolgen van de commercialisering van archeologische voorwerpen had gewezen, besloot Carlo Bonte de verkoop van de kleifiguren stop te zetten. De veiling was gepland op dinsdag 15 maart, tijdens de driedaagse “Fine Arts & Antiques Auction”.

De ministeries, de Mexicaanse ambassade in België en het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis bedanken het Brugs veilinghuis voor de medewerking.

Nationaal erfgoed

Volgens de Mexicaanse wet worden alle archeologische vondsten beschouwd als nationaal erfgoed en is hun commercialisering verboden.

“Dit zijn geen ornamenten of luxeartikelen, maar voorwerpen die de identiteit en de herinnering aan onze oorspronkelijke volkeren bevatten”, staat er in een mededeling van de Mexicaanse overheid.

Het veilinghuis van Carlo Bonte zelf, kan momenteel nog niet reageren.