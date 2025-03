Brugs stadsbestuur greep vorig jaar in bij expo ‘Rebel garden’: “Van censuur is geen sprake”

Knack Focus laakt deze week het feit dat het Brugse stadsbestuur vorig jaar ingegrepen heeft bij de expo ‘Rebel Garden’ van Musea Brugge. “Maar van censuur is geen sprake”, reageert burgemeester Dirk De fauw op de aantijgingen.

In Knack Focus schrijft theaterrecensent Els Van Steenberghe dat het college van burgemeester en schepenen vorig jaar politiek ingegrepen heeft, waardoor “Rebel Garden van Musea Brugge niet kon uitgroeien tot ‘dé expo van 2024’.”

Aan de hand van werken van vijftig kunstenaars toonde die expo in de marge van de Triënnale Brugge de impact van de mens op de natuur, met ook aandacht voor klimaatactivisten op de zolder van het Hospitaalmuseum, maar een aantal workshops en performances werden in stilte afgevoerd.

KW-debat

Die politieke ingreep kwam vorig jaar al aan bod tijdens het culturele luik van het Brugs lijsttrekkersdebat in Brugsch Handelsblad. Oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB) stak toen de lont aan het kruitvat: “Musea Brugge werd op het matje geroepen, de musea stellen zich te autonoom op en doen aan politiek, links activisme. Ze promoten zelfs de klimaatactivisten van Extinction Rebellion.”

Ook toenmalig schepen Mercedes Van Volcem ergerde zich aan de houding van Musea Brugge naar aanleiding van Rebel Garden: “Musea mogen een maatschappelijk debat op gang brengen, maar politiek activisme is een stap te ver.”

Burgemeester Dirk De fauw zei toen: “Als college willen we ons niet inhoudelijk moeien. Maar Musea Brugge ging over de schreef. Geef ons een zak geld en laat ons doen, dachten ze. Ze wilden zelfs het Arentshof en een reie inpalmen, waardoor koetsen moesten omrijden en bootjes niet meer konden doorvaren! We hebben moeten ingrijpen.”

Censuur?

Ging Musea Brugge in dit dossier een stap te ver of maakte het stadsbestuur zich schuldig aan een politieke ingreep en censuur? Sinds 2022 erkent en financiert de Vlaamse overheid Musea Brugge als Vlaamse cultureel-erfgoedinstelling om beleving, duurzaamheid en diversiteit te stimuleren en om de internationale uitstraling te vergroten. Impliceren de doelstellingen ‘diversiteit’ en ‘duurzaamheid’ dat er ook samengewerkt kan en mag worden met de klimaatactivisten van Extinction Rebellion?

Dirk De fauw vindt het vreemd dat Knack Focus zes maanden na de feiten uitpakt met dit artikel. “Blijkbaar loopt er bij Musea Brugge nog altijd iemand gefrustreerd rond omdat het schepencollege vorig jaar ingegrepen heeft.”

Collegebeslissing

“Het was een collegebeslissing, geen ingreep van de burgemeester alleen. We hebben dat gedaan om drie redenen. Voor de expo Rebel Garden wou men een groente-eiland laten drijven op de reie, ter hoogte van de Dijver, zodat de bootjes niet meer konden doorvaren. Bovendien wou men een serre bouwen in het Hof Arents, waardoor de koetsen moesten omrijden.”

“Ten slotte wou Musea Brugge een samenwerkingscontract afsluiten met Extinction Rebellion, waarvan een van hun leden, klimaatactivist Wouter Mouton, zich eerder in het Groeningemuseum vastgelijmd had aan Jan Van Eycks meesterwerk De madonna met kanunnik vander Paele…”

“Van censuur was geen sprake. Op de zolder van het Hospitaalmuseum stond er tijdens Rebel Garden zelfs een afdeling met foto’s van klimaatactivisten. De bezetters van het Lappersfortbos, die op het dak van het huis van Patrick Moenaert kropen, werden er als helden voorgesteld.”

Structuur

De politieke ingreep zijn voor Knack Focus ook een reden om het recent aangepaste organigram van Musea Brugge in vraag te stellen. Vroeger hadden de stedelijke musea een algemene directeur of een directieduo (zakelijk leider en hoofdconservator).

Dezer dagen wordt Musea Brugge geleid door een zevenkoppig directieteam. “Ieder teamlid is ambtenaar, en zo is burgemeester Dirk De fauw hun overste. Een dergelijk organigram vergroot het risico op ongeoorloofde politieke interventies”, aldus Els Van Steenberghe in Knack Focus.

Burgemeester Dirk De fauw stelt: “De relatie met de directie van Musea Brugge verloopt uitstekend. Vorig jaar hebben we met Elviera Velghe, directeur Publiek en Tentoonstellingen, de problemen rond Rebel Garden uitgepraat.”