Bruggenkunst afgewerkt voor herdenking kettingbotsing A19: “We hopen dat ze niet alleen doen herinneren”

Kunstenaar Jamz Jamezon creëerde deze week muurschilderingen op twee bruggen boven de autosnelweg A19 op het grondgebied van Zonnebeke en Wervik.

De kunst herdenkt de kettingbotsing van 3 december 2013, een gevolg van een plaatselijke dichte mist. In die kettingbotsing waren 144 wagens betrokken over een afstand van 3,4 kilometer op de A19 in beide rijrichtingen. Twee mensen lieten er het leven.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de burgemeesters van Zonnebeke en Wervik namen samen met de gouverneur van West-Vlaanderen het initiatief om de kettingbotsing te herdenken.

Bruggeling

Bruggeling Jamz Jamezon werd aangesteld om muurschilderingen te creëren op twee bruggen over de A19: de brug over de Wervikstraat bij Zonnebeke in de rijrichting Kortrijk en de brug ter hoogte van de Magerheidstraat bij Wervik in de rijrichting Ieper.

“We hopen dat de muurschilderingen niet alleen doen herinneren, maar ook de huidige autobestuurders doen stilstaan bij een aanpassing van hun rijgedrag wanneer de weersomstandigheden dit vragen”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

3 december

Tijdens de duur van de werken bleef deze week steeds één rijvak open voor het verkeer op de A19. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgde voor de nodige signalisatie en botsaborbeerders, zodat zowel voor de autobestuurders als voor de kunstenaar de werken veilig konden plaatsvinden.

Op 3 december wordt er om 9.30 uur – exact tien jaar na de kettingbotsing – een plechtig herdenkingsmoment voorzien. (TP)