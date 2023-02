Bruggeling onder de loep (7): Frédéric Van de Kerkhove, l’Enfant de Bruges

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Frédéric Van de Kerkhove, l’Enfant de Bruges.

Frédéric Van de Kerkhove, de onbekende (?) Bruggeling die we deze week onder de loep nemen, zal zo goed als zeker de jongste figuur uit de reeks zijn. Hij was slechts elf jaar toen hij overleed, maar het oeuvre dat hij naliet, is groot en nog geregeld duiken kunstwerkjes van hem op veilingen op.

Frédéric – ook wel eens Fritz genoemd – Jean Louis Van de Kerkhove werd geboren langs de Langerei op 4 september 1862. Zijn vader Jean was handelaar, gemeenteraadslid en amateurkunstenaar. Welke rol vader Van de Kerkhove speelde zowel tijdens als na het overlijden van Frédéric blijft onduidelijk.

‘Eenzame wandelaar in het bos’ van Frédéric Van de Kerkhove, geveild in december 2021 bij Campo & Campo in Antwerpen. © GF

Frédéric wordt beschreven als een ziekelijke, stille jongen. Blijkbaar had hij voortdurend hoofdpijn door een aangeboren verstoorde omloop van het vocht in zijn hersenen. Omdat hij op school moeilijk de lessen kon volgen, bracht hij heel wat tijd door in het atelier van zijn vader aan de Langerei.

Frédéric tekende en schilderde er landschapjes op papier en karton, maar ook op de dekseltjes van sigarendozen, ‘des panneautins’ genoemd. Blijkbaar had hij heel wat talent en kreeg hij in de pers zelfs de naam L’Enfant de Bruges of Het wonderkind.

Voorloper impressionisme

De jonge kunstenaar had een voorliefde voor landschappen en de duinen tussen Heist en Blankenberge. Volgens sommigen behoort hij tot de voorlopers van het impressionisme omdat hij tekende en schilderde wat hij op het moment van de dag in de natuur zag. Zijn oeuvre bestaat naar schatting uit meer dan 350 schilderijtjes op paneel op klein formaat. Frédéric overleed op 12 augustus 1873 aan de Langerei.

Wie overtuigd was van het talent van Frédéric was Adolphe Siret, vooraanstaand lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Kunsten. In 1876 verscheen van zijn hand zelfs het boek L’Enfant de Bruges over Van de Kerkhove.

Twijfel

Toch was niet iedereen overtuigd van Frédérics talent en verdacht men er vader Jean van dat hij wel eens de werkjes van zijn zoon zou hebben gemaakt. Onderzoek door het Willemsfonds in die tijd geeft geen duidelijk uitsluitsel.

Frédéric Van de Kerkhove ligt begraven op het oude kerkhof van Sint-Kruis. Zijn graf, naar een ontwerp van architect Louis Delacenserie, is versierd met een obelisk met daarop een medaillon met een portret van Frédéric ‘Fritz’ Van de Kerkhove.