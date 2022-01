Broederpaar na 105 jaar opnieuw in Zonnebeke

Na een lange bootreis van Melbourne naar Zeebrugge is het beeld van de boers Jack en Jim Hunter in Zonnebeke. Op 25 september krijgt het beeld een plaats in het Brothers in Arms Memoriaal.

Grote vreugde bij de leden van de vzw Brothers in Arms toen het beeld in een houten kist op een vrachtwagen parkeerde bij Café De Dreve. “Op 19 november werd het beeld op de boot Thalatta geladen en na een vaart van meer dan 28.000 kilometer kwam hij aan in Zeebrugge op 20 januari. Door het drukke scheepvaartverkeer duurde het nog enkele dagen eer het schip kon aanmeren”, aldus voorzitter van de vzw Bart Vermeulen.

In de kist bevindt zich het bronzen beeld, gegoten door de Australische beeldhouwer Louis Laument, van het broederpaar John en Jim Hunter. “Het hele verhaal begon in 2006 en dat veranderde mijn leven”, zegt projectleider Johan Vandewalle uitbater van De Dreve.

“Toen werden vijf Australische soldaten opgegraven en na DNA-onderzoek bleek een daarvan John Hunter te zijn. Zijn ogen stonden open en dat heeft me nooit losgelaten”, vertelt hij.

25 september

Johan reisde verschillende keren naar Australië om zijn verhaal te reconstrueren en ontdekte het verhaal van twee onafscheidelijke broers. John sneuvelde. Zijn broer Jim heeft hem persoonlijk met zoveel mogelijk zorg begraven in een geïmproviseerd graf en beloofde plechtig om ooit terug te komen om hem te herbegraven maar het graf was inmiddels onvindbaar geworden.

Johan maakte een levensdoel van zijn Brothers In Arms Memorial, een monument en bronzen beeld van de broers in zijn weide, dat hij schonk aan de vzw. Het memorial is praktisch af maar de kers op de taart is het bronzen beeld met een gewicht van 3,5 ton.

“Het zal geplaatst worden op 25 september 2022 want op die datum trokken ze naar het front. De twee broers zijn opnieuw samen naar het front gekomen, niet meer als soldaat maar als verkondigers van de liefde en vrede”, besluit een blije en ontroerde Johan.

Het beeld blijft nog altijd in de kist en wordt bewaard op een geheime plaats tot de plaatsing.

(NVZ)