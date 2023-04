Britse kunstenares Steph Goodger en Spaanse kunstenaar Juan Carlos Lázaro stellen tentoon in De Queeste Art

De Queeste Art in Abele pakt uit met twee nieuwe tentoonstellingen. Er is de tentoonstelling Lusitania van de Britse kunstenares Steph Goodger en de solotentoonstelling met schilderijen van de Spaanse kunstenaar Juan Carlos Lázaro. Beide tentoonstellingen kan je ontdekken van 23 april tot en met 21 mei.

“Interieurs vertellen. Ze suggereren het leven in andere tijden, wekken nostalgie op. Zo ook de bijzondere interieurschilderijen van de Britse kunstenares Steph Goodger. In een reeks doeken van 44 op 50 cm roept ze een wereld op die doet denken aan wijlen het Metropole hotel in Brussel of aan de luxe van de Orient express. Haar schilderijen tonen slaapkamers en salons in de Lusitania. Dit zusje van de Titanic werd op 7 mei 1915 door een Duitse U-boot getorpedeerd op 20 km van de Ierse kust”, vertelt Theun Vonckx van De Queeste Art. De expo Lusitania kan je bewonderen van 23 april tot en met 21 mei. De vernissage is op zondag 23 april van 14 tot 18 uur. Kunstenares Steph Goodger zal er ook aanwezig zijn.

Vertragen

Ook van 23 april tot en met 21 mei is er de solotentoonstelling met schilderijen van de Spaanse kunstenaar Juan Carlos Lázaro in De Queeste Art. “Deze kunst is geen hapklare brok. Het smeekt de kijker te vertragen en te ontdekken. ‘De laatste tijd heb ik het gevoel dat de verf vanzelf komt’, zegt Lázaro. Daarmee doelt hij op het schilderen op zich. Het spel van licht en kleur wordt een automatisch reflex. Het heeft geen verdere begeleiding nodig.” De vernissage van deze solotentoonstelling is ook op zondag 23 april van 14 tot 18 uur.