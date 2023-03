Britse Cultfotograaf Rankin stelt zijn ‘The Dazed Decades’ tentoon tot 11 juni in CC Scharpoord

In CC Scharpoord opende de foto-expo ‘The Dazed Decades’ van de internationale topfotograaf Rankin. De tentoonstelling loopt tot 11 juni.

Rankin is uitgever, filmregisseur, fotograaf en mede-oprichter van het iconische mode- en cultuurblad Dazed & Confused (nu Dazed). Daarnaast is hij hoofd van het gelijknamige agentschap RANKIN, een 80-koppig team dat strategie, creativiteit en productie allemaal onder één dak brengt.

Als uitgever was Rankin dus in 1991 samen met Jefferson Hack medeoprichter van het toonaangevende tijdschrift Dazed & Confused. Sindsdien heeft hij onder meer AnOther en AnOther Man gepubliceerd, naast meer dan 40 boeken en het tweejaarlijkse mode- en cultuurplatform Hunger.

Fotograaf

Als fotograaf varieert Rankins portfolio van portretten tot documentaires. Hij verwierf grote bekendheid met zijn conceptuele, karaktervolle portretten van beroemdheden als The Rolling Stones, Björk, Madonna, David Bowie en Kate Moss, en slaagde er in 2002 zelfs in de Britse Queen al lachend vast te leggen. Zijn fotografie is overal gepubliceerd, van zijn eigen publicaties tot Elle, Vogue, Esquire, GQ, Rolling Stone en Wonderland, en tentoongesteld in galeries en musea over de hele wereld, waaronder MoMA, New York, en het Victoria & Albert Museum, Londen.

Rankin en Dazed & Confused bleven continu grenzen verleggen en de jongerencultuur vormgeven. Etnische minderheden en LGBTQIA+-modellen werden systematisch in de kijker gezet en tal van rijzende sterren sierden de cover van het tijdschrift. Via RANKIN is hij vooral bekend om zijn werk dat op de culturele voorgrond staat en toekomstige trends leidt: hij produceert baanbrekende campagnes voor merken als Rolls Royce, L’Oreal en Samsonite. Rankin creëert brede projecten voor goede doelen als Women’s Aid en Macmillan; en hij maakt muziekvideo’s voor onder meer Miley Cyrus,Unilever Rita Ora en Kelis…

In de tentoonstelling “Rankin: The Dazed Decades” wordt zijn onnavolgbare stijl en visie op fotografie onder de loep genomen aan de hand van een selectie beelden die Rankin tussen 1990 en 2016 nam.

“Rankin: The Dazed Decades” loopt van 26 maart tot 11 juni.

(DM)