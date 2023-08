Brits kunstenaar Aldous Eveleigh exposeert in De Feniks in Oostende

Nog tot 31 augustus stelt de Britse kunstenaar Aldous Eveleigh (72) tentoon in Galerie De Feniks in de Langestraat 93 in Oostende.

De Londenaar exposeert al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw geregeld zijn werk in onze provincie en was al meermaals te gast in Oostende. Hij is een veelzijdig tekenaar, schilder, video- en filmmaker, illustrator, fotograaf en performer. In zijn erg kleurrijke schilderijen en geschilderde tekeningen staat de menselijke figuur centraal, niet zelden in een stedelijk landschap. Zijn oeuvre bestaat vooral uit soms erg grote werken in acryl op papier om het transport naar exposities wereldwijd betaalbaar te houden.