Brichard krijgt postuum cultuurprijs

De begin dit jaar overleden kunstenaar Richard ‘Brichard’ Boel kreeg van de Stadense cultuurraad vrijdagavond de cultuurprijs. Brichard sleepte ook de publieksprijs in de wacht.

Brichard overleed op 18 februari aan de gevolgen van een slepende ziekte. Hij was schilder en poëet en was samen met zijn partner Kathy Vandamme stichter en drijvende kracht achter Art Studio Brikat. Daarnaast was hij voorzitter van de vzw Art-illustria, organisator van onder andere de kunstkamerconcerten waarbij zowel binnen- als buitenlandse muzikanten te gast zijn in Brikat. Richard was ook gewezen voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad.

Mede onder zijn impuls werd gemeenschapscentrum Het SWOK gerealiseerd. Daarnaast stond hij 7 keer in voor de organisatie van het kunstenaarsdorp op familiebeurs Schone Schaapjes. Weduwe Kathy Vandamme mocht zowel de cultuur- als de publieksprijs in ontvangst nemen. “Het is een erkenning, maar het is ook jammer dat hij Richard dit niet meer heeft mogen meemaken”, aldus een duidelijk geëmotioneerde Kathy.