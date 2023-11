Bresschilders namen afscheid van hun ‘meester’ Frans Herpelinck

Nog tot zondag 17 december om 18 uur loopt in de Gotische zaal van het stadhuis in Poperinge een overzichtstentoonstelling van De Bresschilders. Dat is een vriendengroep, die reeds 17 jaar op maandagnamiddag samenkomt in het Lokaal Dienstencentrum De Bres, Veurnestraat, om te schilderen onder leiding van inspirator en bezieler Frans Herpelinck. De man is bijna 91, en neemt hiermee afscheid van ‘zijn’ schilders. De amateurs, die werken maken in zeer uiteenlopende stijlen, van aquarel tot olieverf, stellen 89 schilderijen voor gemaakt tussen 2007 en nu.

“We begonnen 17 jaar geleden, bij de opstart van het Lokaal Dienstencentrum, toen nog in Huize Proventier. Heel wat van de eerste deelnemers zijn nog steeds trouw lid. Maar ondertussen zijn gaf ik les aan een zestigtal schilders”, zegt Frans Herpelinck uit de Boeschepestraat, die zelf meer dan 25 jaar les volgde aan diverse kunstacademiën. Beroepshalve gaf hij fysica, scheikunde, wiskunde en biologie aan het Poperingse college. Maar hij gaf ook les aan amateurkunstschilders in Beauvoorde. Ondertussen heeft zijn ledenblad ‘Pictores’ meer dan duizend lezers in heel Vlaanderen.

Maar ook op allerlei andere gebieden was Frans zeer actief. Zo lag hij aan de basis van de lokale afdeling van het Rode Kruis, was hij een van de eerste redders in het zwembad van de nonnenschool in Poperinge, was hij secretaris van voetbalclub SK Poperinge, en volgde hij met zijn echtgenote Marie-Madeleine Caenen danslessen. Vorig jaar kreeg hij van de Poperingse Culturele Raad de titel van Meest Verdienstelijke Poperingenaar.

De veertien schilders die exposeren zijn: Martine Dejonckheere, Norbert Demeester, Ghislain Denys, Jan Matton, Trees Notebaert, Carine Paessens, Jenny Pittillioen, Dina Roelstraete, Rita Suffys, Lena Vandeputte, Carine Vanmeenen, Paula Vanrenterghem, Jean Verstraete en begeleider Frans Herpelinck. Herpelinck wordt opgevolgd door Hugo De Leeuw.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken, elke namiddag van 14 tot 18 uur.