Bredene wil kunsthappening Beaufort uitstellen

Het Bredense gemeentebestuur wil dat de driejaarlijkse kunsthappening Beaufort wordt uitgesteld. Voor de organisatie van het kunstenfestival doet het provinciaal toerismebedrijf Westtoer in hoofdzaak beroep op centen van de verschillende kustgemeenten.

Het hoeft geen betoog dat het net als voor vele inwoners ook voor heel wat gemeentebesturen harde financiële tijden zijn. De stijgende energieprijzen, de inflatie,… zorgen voor een moeilijke budgettaire oefening om het meerjarenplan sluitend te krijgen. “We moeten harde financiële keuzes maken en dan vind ik het onverantwoord om ons in deze economisch zeer moeilijke tijden te engageren voor dit kunstenproject”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Beaufort moet volgens het Bredense gemeentebestuur helemaal niet verdwijnen, maar een uitstel van één of enkele edities dringt zich wel op. Bredene betaalde voor de vorige editie 32.500 euro en voor de volgende in 2024 vraagt Westtoer 45.500 euro, een verhoging met 40 procent. “Het kost ons een aardige duit en met de (energie)crisis waarin we ons nu bevinden en waarvan we niet weten wat nog op ons af komt valt het niet uit te leggen dat we centen voorzien voor de komende editie(s). Laat het duidelijk zijn dat het met onze vraag helemaal niet de bedoeling is om enkel de culturele sector te treffen. Wij maken momenteel ook in andere sectoren binnen onze eigen werking keuzes”, geeft burgemeester Vandenberghe aan.

Burgemeester Vandenberghe zal dan ook woensdag, tijdens het kustburgemeestersoverleg, de oproep doen naar alle andere kuststeden en -gemeenten om Beaufort uit te stellen.