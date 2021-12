Bredene koopt Beaufort-kunstwerk van Nicolás Lamas

Het OCMW-bestuur van Bredene koopt het oorspronkelijk tijdelijk geplande Beaufort-kunstwerk ‘Unstable Territories’ van de Peruviaanse kunstenaar Nicolás Lamas. De aankoop door Bredene maakt dat negen kustgemeentes een kunstwerk permanent behouden uit de editie van Beaufort 2021.

Het kunstwerk “Unstable Territories” staat nu opgesteld in het Park Paelsteenveld, en is een sculptuur die een uitgesneden kaart van Europa toont op spiegelend materiaal, waarbij het vasteland is uitgesneden en er zo eigenlijk een zee-kaart wordt getoond. De aankoop van het kunstwerk gebeurt door het OCMW van Bredene.

“Het werk blijft voorlopig in het Park Paelsteenveld staan, maar zal in het voorjaar worden verplaatst naar de tuin van de woonzorgcampus Jacky Maes,” vertelt Eddy Gryson, schepen van sociale zaken.

“We zijn blij om als gemeente een werk van zo’n vooraanstaande internationale artiest te delen op ons openbaar domein,“ aldus Alain Lynneel, schepen van cultuur.

Bredene is de negende kustgemeente die een werk uit de Beaufort-editie van dit jaar aankoopt. Daarmee breidt het permanent beeldenpark van Beaufort uit tot 40 kunstwerken, waarvan er negen in één keer worden toegevoegd. De vogelnestjes ‘From the series Brickfarm’ van Adrián Villar Rojas in Zeebrugge blijven ook, maar zullen in de loop der tijd verdwijnen.

“Als curator ben ik erg verheugd dat het OCMW-bestuur van Bredene beslist om het werk van Nicolás Lamas aan te kopen. Het werk was oorspronkelijk gepland als een tijdelijke integratie. De gemeente, de kunstenaar en ikzelf kwamen in samenspraak tot dit tijdelijke werk en het is uniek dat die samenwerking nu uitmondt in een permanent engagement,” aldus Heidi Ballet, curator Beaufort 2021.

“Na de geslaagde editie in 2021 groeit het permanent beeldenpark van Beaufort verder uit. Dit betekent een extra troef voor de toeristische communicatie over de Kust in binnen- en buitenland. Het beeldenpark is dan ook een extra troef voor het bestemmingstoerisme aan de Kust. Vanaf volgend jaar zal het beeldenpark nog actiever uitgespeeld worden als reason-to-come naar de Kust, op nationaal en internationaal niveau,” aldus Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter Westtoer en gedeputeerde toerisme.

Het permanent beeldenpark Beaufort telt nu 40 kunstwerken. Alle werken zijn terug te vinden op www.beaufortbeeldenpark.be/nl