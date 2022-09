Bredene haakt af voor kunsthappening Beaufort 2024, nieuwe curator aangesteld

Bredene zal in 2024 niet meedoen aan de kunsttriënnale Beaufort. De andere negen kustgemeenten en provincie West-Vlaanderen zullen wel doorgaan met de kunsthappening. Dat werd beslist op het burgemeestersoverleg van de kustgemeenten. Het is niet de eerste keer dat er een gemeente afhaakt. “Iedere gemeente moet dat voor zichzelf uitmaken, maar wij zien het als een grote meerwaarde voor de toeristen”, vertelt Marc Vanden Bussche (Open VLD). Els Wuyts werd aangesteld als curator voor deze achtste editie.

In 2024 zal de achtste editie van de kunsttriënnale Beaufort aan de kust plaatsvinden. De kustgemeenten en provincie West-Vlaanderen zullen de openluchttentoonstelling opnieuw sterk ondersteunen. Alleen gemeente Bredene haakt af. Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde en voorzitter van het kustburgemeestersoverleg (Open VLD) is blij dat Beaufort doorgaat. “Kunst is belangrijk. Iedere editie opnieuw horen we veel enthousiasme bij de bezoekers. Het is ook kosteloos voor hen en Beaufort zorgt ervoor dat mensen rondtrekken naar de verschillende kuststeden. Dat mag zeker niet wegvallen.”

“Beaufort geeft de kust een internationale uitstraling. Voor het kunstproject worden er ook kwalitatieve artistieke projecten uitgekozen, die kunnen blijven staan en zo op langer termijn geïntegreerd worden in de openbare ruimte. Zo maken we van de kust op een duurzame wijze een sterke cultureel toeristische trekpleister”, vertelt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer (Open VLD).

Bredene haakt af

Kunstwerk van Beaufort 2018. © Nicolas Maeterlinck Belga

Op de vooravond van het kustburgemeestersoverleg vroeg Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene (Vooruit) of er geen mogelijkheid was om Beaufort uit te stellen. “Het kost onze gemeente 44.000 euro om mee te doen aan het kunstproject Beaufort. Dat wringt met het feit dat we in onze gemeente de grootste besparingsoefening ooit maken. We moeten keuzes maken. Je kan niet aan onze inwoners uitleggen dat we de verwarming in openbare gebouwen verlagen en het licht vroeger uitdoen, terwijl we dan wel 44.000 euro uitgeven aan Beaufort. Het zal geen groot verschil maken als we Beaufort nu even overslaan. Ik wil er vooral voor zorgen dat Bredene financieel gezond blijft.”

“We vinden het weliswaar een zeer mooi project. Maar als het schepencollege is het moeilijk om zo’n uitgave te verantwoorden in deze economische zware tijden. We besparen ook op ieder vlak. Niet alleen bij cultuur, maar ook bij jeugd, sport en dergelijke zijn we aan het kijken waar we kunnen besparen. We willen als gemeente deze energiecrisis zeker kunnen overbruggen en ook het loon van onze medewerkers kunnen betalen. We hebben ook nog de kosten van het nieuwe zwembad, die we moeten dragen. Veel van onze inwoners hebben ook financiële zorgen en we kiezen er dan voor om hen meer te kunnen ondersteunen.”

De curator en Westtoer zullen voor Beaufort 2024 aan de tien kustgemeenten een artistiek werk voorstellen. “De provincie heeft mij laten weten dat ze voor Bredene een voorstel zullen doen voor een ‘light’ versie. Dat gaat dan om een kleiner kunstwerk zijn tussen de 30.000 en 40.00 euro. Maar de kans is dan nog steeds miniem dat het kunstwerk zal weerhouden worden”, besluit burgemeester Vandenberghe.

Curator Els Wuyts

Een van de kunstwerken aan de kust voor Beaufort 2018, die nu nog steeds aan de kust te bewonderen is. © Nicolas Maeterlinck Belga

Els Wuyts uit Oostende, die eerder meewerkte aan de Triënnale in Brugge in 2021 en algemeen coördinator is bij Hoger Instituut voor Schone Kunsten heeft al heel wat ervaring met projecten rond beeldende kunst. “Beaufort is vaak in mijn vizier. Letterlijk doordat ik vlakbij huis aan zee, op de dijk of op het strand nog sculpturen van vorige edities zie staan. Maar ook dankzij herinneringen aan de installaties van de vorige projecten. Ik heb zin om aan de slag te gaan om een mooi Beaufort neer te zetten met iconische werken van internationale kunstenaars”, vertelt Wuyts. Het provinciebedrijf Westtoer zal voor de derde keer Beaufort coördineren.

De nieuwe editie van Beaufort zal normaal starten in maart 2024. De exacte data, kunstwerken en locaties worden later bekend gemaakt. Maar wie nieuwsgierig is, kan 40 kunstwerken ontdekken aan de kust, die deel uitmaakten van de vorige edities en een eigen plaatsje kregen.