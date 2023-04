Brecht en Linda tonen schilderwerken in Ieperse Vort’n Vis

Kunstenaars Linda Roosens van Linda Roosens Art uit Heule en Brecht Carton van C-ARTon uit Wevelgem stellen dit weekend samen tentoon in de concertzaal van de Vort’n Vis in Ieper. De twee artiesten uit de Leiestreek zijn voor het eerst in de Westhoek te zien. “Harde muziek speelt een belangrijke rol in ons werk.”

Brecht ‘C-ARTon’ Carton (43) is een kunstenaar uit Wevelgem. “Het was een vriendin van mij, die een tijd geleden naar Ieper verhuisde, die me vertelde dat ik eens contact moest opnemen met de mensen van ART Vort’n Vis. Daar zouden ze wel eens geïnteresseerd kunnen zijn in mijn werk en dat bleek nog te kloppen ook”, aldus Brecht.

“Het bleef geen probleem om in de concertzaal van de Vort’n Vis mijn werk te kunnen tonen.” Brecht maakt onder meer bewerkte foto’s van rock- en metalbands. “Ik zoek online een beeld dat ik daarop grafisch bewerk. De achtergrond bewerk ik met acrylverf en ik kleur alles in met Chinese inkt. Ik maak ook schilderijen van bijvoorbeeld auto’s, maar hier in de concertzaal past dat niet volledig.”

Gevoel op doek

Brecht vroeg kunstenares Linda Roosens uit Heule of ze niet wou deelnemen aan de tentoonstelling. “Een paar jaar geleden kampte ik met een depressie en ging ik op zoek naar een manier om een mijn angsten, gepieker en stress los te laten”, zegt Linda Roosens (42), afkomstig uit Brussel, maar al 20 jaar in Kortrijk wonende. “Ik ben nu iets meer dan twee jaar bezig met kunst. Een opleiding heb ik niet echt gevolgd, ik zet gewoon mijn gevoel op doek. Ik schilder een beetje de zwaardere thema’s uit het leven, zoals zelfmoord, pijn en liefdesverdriet. Dat past ook wel bij de zwaardere muziek, waar Brecht en ik wel van houden.”

Het is de eerste keer dat Linda aan een dergelijke tentoonstelling deelneemt. “Ik deed wel al mee aan Buren bij Kunstenaars en zo, maar ik ben blij dat Brecht mij meevroeg naar Ieper. Ik ben echt benieuwd naar de reacties van de mensen.”

De tentoonstelling loopt dit weekend. Vrijdag is er een vernissage met live experimentele muziek van Carl Helin Minder. Zaterdag is er een concert van de band Splendidula in het café.