Brandglasraam voor straatkinderen in India: sluitstuk van 25 jaar werking vzw DAAV uit Kortrijk

André Vandenbroucke organiseert een reizende tentoonstelling van een exclusief brandglasraam Adoptie Kids India. Met dit kunstwerk wil hij de aandacht vestigen op de hulp die nodig is voor straatkinderen in India en de mogelijkheden aankaarten van adoptie op afstand. De tentoonstelling loop tot eind juni in drie locaties.

André Vandenbroucke is de drijvende kracht en promotor van vzw DAAV, wat staat voor Developing Association for Active Volunteers. De vzw lenigt al 25 jaar noden in Pakistan, Sri Lanka en India. Zij willen daarmee met de hulp van de ontwikkelingsmaatschappijen van de Salesianen van Don Bosco wezen en kinderen in armoede een kans geven via allerhande projecten.

Zo bouwden ze al hospitalen, scholen, een hostel voor meisjes, een kraamkliniek en een internaat voor weeskinderen. Ze schonken ook een vissersboot voor een arm dorp, een bestelwagen, een speelpleintje en een kindergarden. Goed voor ruim 200.000 euro aan investeringen en giften op 25 jaar tijd.

Steun voor opvoeding en welzijn: adoptie op afstand

Het laatste project is Adoptie Kids India. “We werken als DAAV met Don Bosco rond een sponsorprogramma waarin we minder begoede kinderen, zoals straatkinderen uit de streken rond Calcutta en Bangalore in India, financieel steunen bij hun opvoeding en welzijn”, aldus André. “Met het project Adoptie Kids India willen we de mogelijkheden aankaarten een kind te adopteren op afstand.”

Het brandglasraam met een pater van Don Bosco en enkele kinderen is symbolisch: het toont de weg – het spoor zeg maar – die kinderen zoeken in hun leven dat voor hen maar zeer weinig kansen biedt omdat ze wees of arm zijn. Don Bosco biedt hen alle kansen. Het is een bede om straatkinderen in India te adopteren op afstand. De adoptiefouder kan opvolgen wat er met de financiële gift gebeurt en gedaan wordt. ”Het brandglas zal een toer maken in scholen en openbare gebouwen. Onze werking is kleinschalig in India, ik noem het de druppel op de hete plaat, maar het helpt bouwen en een toekomst mogelijk maken voor de armsten.”

De tentoonstelling is in Kortrijk te zien van 1 tot 22 april te zien in Buda Lys, in mei in de Sint-Michielskerk en in juni in het Don Bosco College. Op 1 april vertrekt André samen met zijn dochter Katrien een laatste keer naar India om de projecten nog eens te zien.