Bram Tousseyn tekent en schildert grote portretten: “Liefst met een hoek af”

Sinds enkele jaren woont Bram Tousseyn (42) in Roksem. Hij ruilde Izegem voor de rust en het groen. “En vooral de grote tuin van mijn nieuwe woonplek trok me aan. Ik ben een buitenmens.” Ook hier kwam de goesting om te tekenen. “Door een gewijzigde privésituatie kreeg ik meer tijd en die vul ik sindsdien met tekenen en schilderen”, vertelt Bram.

Het kunstzinnige talent kreeg Bram Tousseyn via de genen mee, want ook zijn papa Jan is een begenadigd kunstenaar. En allebei hebben ze een passie voor portretkunst. “We hebben zelfs al eens samen tentoongesteld”, zegt Bram, die kok is van opleiding en nu bij de VDAB lessen keuken geeft.

Emotie en tristesse

“Als kind heb ik veel getekend, maar ik heb geen enkele academische opleiding gevolgd. Ik ben dus een autodidact”, aldus Bram Tousseyn. “Het liefst maak ik grote werken en heel dikwijls met een hoek af. Inspiratie voor mijn portretten haal ik uit foto’s.”

De kunstenaar is vooral zot van zwart-wit en legt in zijn werken graag veel emotie en tristesse. “Ik probeer mijn eigen stijl aan te houden en wil niet beperkt worden in mijn creativiteit.”

“Tekenen en schilderen zijn echt een deel van mezelf geworden. Als ik eens een week niets doe – en dat gebeurt zelden – dan voel ik me niet goed. Dan besef ik dat ik niet goed bezig ben”, weet Bram. “Waar ik wel beter in moet worden, is het verzorgen van mijn public relations. Toen ik mijn eerste werken postte op sociale media, kreeg ik al vlug reactie. Ze vielen blijkbaar in de smaak”, lacht Bram.

Monki

Intussen is hij samen met dochter Mona (11) het project Monki gestart, waarvoor het meisje het logo ontwierp. “Ook zij erfde het tekentalent en maakte al heel mooie zaken. Het is zalig om samen met je kind te kunnen werken en elkaar aan te vullen. Zij tekent en ik schilder het werk.” En dat leidde onlangs tot deelname aan een wedstrijd in BoZart.