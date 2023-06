Bosmolenaar Ronny Pattijn exposeert solo op een unieke locatie: “Ballast overboord”

Kunstenaar Ronny Pattijn, alias Patron, opent dit weekend de deuren van zijn allereerste solotentoonstelling. De expo gaat een weekend lang door in de voormalige bloemenzaak Vandevelde op de Bosmolens. Iedereen is meer dan welkom om het werk van Ronny te bezichtigen.

Ronny Pattijn exposeerde al vaker zijn prachtig schilderwerk, maar dit weekend is hij toch aan een primeur toe. “Voor het eerst zette ik zelf een solotentoonstelling op poten en daar ben ik wel best trots op”, lacht Ronny bescheiden. “Ik hoop heel wat mensen blij te maken met kunst op een unieke locatie en dat op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 juni.”

De tentoonstelling vindt plaats in de Leenstraat 74. “Ik kan met mijn werken terecht in de voormalige bloemenzaak Vandevelde. Het pand staat momenteel leeg en we hebben er ons werk van gemaakt om alles netjes te maken. Dan zijn we gestart met alle werken die ik wou tonen een plaats te geven. Ik gebruik bijna het gehele pand en stel 34 werken van mijn hand tentoon.”

Evolutie

De tentoonstelling van Ronny kreeg de titel Patron, de naam waarmee hij ook al zijn werken signeert. “Er zit een duidelijke evolutie in de creaties die ik door de jaren heen gemaakt hebt”, vertelt hij.

“Ik werk zowel met verf, pastel als inkt. Mijn werken ontstaan allemaal uit het denken, vaak naar aanleiding van een realistische, maar soms ook een surrealistische gebeurtenis. Voor mij is het vaak zelf een ontdekking om te zien hoe mijn hersenkronkels zich vertalen op het doek. Ik werk vaak met lijnen en verschillende kleurnuances. Ik vind het zelf altijd spannend en boeiend om het eindresultaat te zien.”

Zes luiken

De overzichtstentoonstelling van dit weekend is opgedeeld in zes segmenten. “Ik heb werken met ritmisch, kronkelend lijnenspel in pastel samen gecombineerd. Daarnaast heb ik een viertal werken die mijn liefde voor de zee tonen. Hierin ga ik dieper in op de kracht van de zee, de mens en helaas ook de vervuiling want daar kan je niet om heen als je aan de zee denkt. In een derde luik toon ik dan werken in olieverf en ga ik de poëtische kant op.”

“Het uitbundige wat ooit was heeft plaatsgemaakt voor essentiële vormen”

“Ik neem daarna de toeschouwer mee in een reeks getiteld ‘Why’. Die kwam er door de vele negatieve berichten over oorlog, negativisme en zinloos geweld. Die thematiek beroert mij en ik probeer mijn publiek stof tot nadenken te geven. Ik ga vervolgens verder met een pastelreeks en eindigen doe ik met de evolutie naar Patron 2.0 zoals ik het zelf noem. Het uitbundige wat ooit was, heeft plaats gemaakt voor de essentiële vormen en het lijnenspel, de ballast is overboord gegooid.”

Ronny hoopt heel wat nieuwsgierigen te mogen ontmoeten. “Het is voor een kunstenaar altijd leuk om te horen wat anderen vinden, dus ik hoop dat heel wat mensen de weg vinden naar mijn tentoonstelling. De toegang is helemaal gratis en echt iedereen is van harte welkom. Ik ben zelf de hele tijd aanwezig. Ik laat de mensen met plezier zelf indrukken opdoen, maar even graag geef ik een woordje uitleg.”

(Melissa Vanwijnsberghe/ foto FM)

De expo is open op vrijdag, zaterdag en zondag telkens van 14 tot 18 uur.