Boot MS Lido vormt uniek decor voor debuutkunstexpositie

Aan de Handelskaai in Kortrijk ligt sinds kort de 38 meter lange MS Lido aangemeerd die werd omgebouwd tot een woonschip met een polyvalente ruimte. Organisatoren Sandra Van der Wildt en Filip de Blende zetten hun boot voor het eerst in als kunstgalerij.

Daarvoor kon de boot ingehuurd worden voor evenementen en dit al sinds 2013. Eerder dit jaar werd voor het eerst in Mechelen de tentoonstelling ‘ZEEËN’ van Chantal Chapelle succesvol aan het publiek getoond. De tentoonstelling reist nu af naar Kortrijk om nadien door te reizen naar Hasselt. Vanaf vrijdag 2 september kan je er de kunstwerken bewonderen.

“We wilden al heel lang een reizende tentoonstelling organiseren waarbij we van stad tot stad varen. Kortrijk staat al jaren op onze lijst van favoriete bestemmingen. Het is een stad die leeft en veel te bieden heeft op vlak van muziek, kunst en creativiteit. Ons concept sluit hier mooi bij aan. We hebben al aanvragen binnengekregen van andere kunstenaars voor volgend jaar. Ze kunnen hier gratis hun werken exposeren en wij treden op als galerij. Wij zijn zelf kunstliefhebber dus om zelf te mogen exposeren is fantastisch”, zegt Sandra.

Gefascineerd door de zee

In haar schilderwerken reikt Chantal Chapelle een eindeloze natuurervaring aan. De voortdurende voortschrijdende natuur wordt met uitzonderlijk meesterschap vastgelegd. Chapelle laat je met subtiele verfstreken de lucht, het licht en het water ervaren.

“Al van kleins af aan, zoals waarschijnlijk meeste mensen, ben ik gefascineerd door de zee. Ik wou de uitdaging aangaan om een zee met al haar dynamiek vast te leggen op een 2D en stilstaand beeld. Ik vond dat idee heel fascinerend. Het is de eerste keer dat ik op een unieke locatie zoals een boot mijn werken kan tonen. Gezien het thema ‘zeeën’ kan dat alleen maar versterkend werken”, vertelt Chantal.

Het oeuvre acryl op doek van Chantal Chapelle opent nu vrijdag van 18u tot 22u. Zaterdag en zondag kan men de boot bezoeken tussen 13u en 18u. Het weekend erop voor een laatste maal van vrijdag tot zondag, van 13u tot 18u. De prijsklasse van de schilderijen ligt tussen de 900 en 4000 euro. Je kan gratis parkeren aan P8 Haven, Handelskaai.