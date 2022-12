Blik op Brons voor Oekraïne in Buda Kitchen

Nog tot en met 21 december stelt kunstenares Mie Bogaerts haar tentoonstelling ‘Blik op Brons’ voor in Buda Kitchen. Het middelpunt van de expo is het beeld ‘De Prikkeling, Art is life is art’, een actie voor Oekraïne voor het herstel van kunst en cultuur.

Het beeld is gecreëerd door de Heulse kunstenares Mie Bogaerts ten voordele van de Oekraïense cultuur- en kunstwereld. Mie Bogaerts is naar eigen zeggen al een tijd gefascineerd hoe prikkeldraad in elkaar steekt. “Veel voorwerpen komen bij me zo menselijk over dat ik veelal gemeenschappelijke vormen erin herken: alles kan leven. Na een aantal inspirerende dromen zag ik het werk voor mij. Tijdens de creatie kreeg het werk nog meer betekenis toen de oorlog in Oekraïne uitbrak”, vertelt Mie.

“In tranen deed ik verder en dacht onmiddellijk dat ik er iets mee kon doen.” Het beeld kreeg de naam ‘De Prikkeling’. “Het is een verstrengeling van mensen die met een soort systematische dynamiek in elkaar verweven zijn. Het is een kabbelend beekje dat plots een greep, een soort ‘versMACHTing’ ondergaat, zowel goed- als kwaadaardig en daarna weer zijn rustige verstrengeling vertoont. Een nieuwe greep om uiteindelijk de rust terug te vinden”, legt Mie uit.

Heropbouw

“De beelden die ik toen en nu op tv zie sleurden mijn werk en mezelf meer en meer mee in de grauwe realiteit van de 21ste eeuw. Als ik bleef zien en horen hoe zo’n Poetin een volk wil onderwerpen aan zijn wil met alle middelen waaronder ook het bombarderen van kunstscholen en theaters, dan wil hij ook een volledige cultuur uitroeien.”

“Ik wil als kunstenares hiertegen iets ondernemen door een fonds aan te leggen voor de specifieke heropbouw van kunstacademies, theaters, musea, zodat de Oekraïense bevolking, jong en oud, haar creativiteit weer nieuw kunstleven kan inblazen”, aldus Mie.

Je kan de eigenaar worden van ‘De Prikkeling’ door deel te nemen aan een wedstrijd: het raden van het gewicht van Mie en het beeld samen, uitgedrukt in kilogram en gram. Raden kan vanaf 10 euro per beurt. De winnaar wordt bekend gemaakt op 23 december.

(PVH/foto JVGK)