Bjorn combineert bier en kunst van de familie Vermeersch: “Een bierbeleving boordevol anekdotes en degustaties”

Consultant voor bier, wijn en sterkedrank Bjorn Baron in Vleteren organiseert een bierbeleving met als thema de kunstwerken van de familie Vermeersch. Hij linkt de verschillende kunstwerken aan diverse bieren. Hij wordt bijgestaan door brouwer Luc Vermeersch van de artisanale brouwerij De Leite uit Oostkamp en kunstenaar Rik Vermeersch. De bierliefhebbers moeten er op vrijdag 13 oktober in de Sceure in Vleteren alvast bijzijn.

“Jaren heb ik gewerkt als sommelier in ‘t Convent in Reninge. Dat is vroeger, in de jaren ‘80, altijd eigendom geweest van José Vermeersch. José was zelf beeldhouwer en kunstenaar. De familie Vermeersch was gevestigd in onze regio en daarmee heb ik altijd een goede band gehad. Die band wilde ik graag terugbrengen naar Vleteren”, vertelt Bjorn Baron (36). Hij woont in Boezinge met zijn echtgenote Elena Sakharna (33) en hun dochtertje Éleonore (7). Bjorn studeerde af aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde, volgde daarna een opleiding tot sommelier en verdiepte zich in de zythologie. Hij was de laatste tien jaar zaalverantwoordelijke in ‘t Molenhof in Oostvleteren. Hij is lid van vzw Beer Pilgrims en begin dit jaar richtte hij SWB op: Spirits (sterke dranken, red.), Wines en Beers.

Cuvéé Oncle Pol

“Dat José zijn zoon Rik kunstenaar is en zijn neef Luc bierbrouwer is, leek de ideale combinatie om de familie Vermeersch naar de regio terug te halen. De artisanale brouwerij De Leite in Oostkamp is het levenswerk van Luc Vermeersch. Op de etiketten van de bieren prijken ook kunstwerken van de familie Vermeersch”, vertelt Bjorn. “De bierbeleving als thema de kunstwerken van de familie Vermeersch is een leuke uiteenzetting boordevol anekdotes en degustatiemomenten. Zowel kunst- als bierliefhebbers zullen er hun hart kunnen ophalen.”

“Samen met Filip Muylle van vzw Beer Pilgrims verzorgen we de uitleg en de degustatie van zeven bieren. Cuvée Oncle Pol (6,5%, Flanders Roodbruin) is één van de biertjes. De liefde voor familie en kunst is een belangrijke pijler bij brouwerij De Leite. De vader van brouwer Luc was de zevende telg in een familie van negen. De vriendschap tussen de achtste in de rij, nonkel Pol en neef Luc is groot. Cuvée Oncle Pol is aan hem opgedragen”, aldus Bjorn. “Bij de lancering had Luc met de kinderen van Pol een verrassing gepland. Zij kwamen met hun vader naar de brouwerij om ‘een biertje te proeven’. Luc kon fier zijn geliefde nonkel met het eerste flesje van dit nieuwe bier verrassen. Het etiket van de Cuvée Oncle Pol toont een werk van Tinus Vermeersch. Op het kunstwerk zie je nonkel Pol, zacht mijmerend te genieten van een biertje van zijn neef.”

Abt Magnum 2012

Zes van de zeven bieren zijn afkomstig van brouwerij De Leite. “Het zevende biertje is er eentje van brouwerij St.Bernardus in Watou. Op hun Abt Magnum 2012 (10%, Quadrupel) prijkt namelijk een werk van Rik Vermeersch”, zegt Bjorn. “St.Bernardus Abt 12 heeft een zeer fruitig aroma, afkomstig van onze eigen specifieke gist. Het is gebrouwen in de klassieke ‘Quadrupel’ stijl volgens het originele recept uit 1946. Sinds 2012 worden jaarlijks een beperkt aantal Magnum flessen van 1,5 liter afgevuld, met daarop een gedrukt kunstwerk van telkens een ander kunstenaar. Op de eerste Magnum-versie prijkt het schilderij ‘De Abt’ van Rik Vermeersch.”

Op vrijdag 13 oktober staat de bierbeleving op de agenda om 20 uur in de kleine zaal van De Sceure in Vleteren. “Er zijn maximum 80 plaatsen. Reserveren kan bij mij of In ‘t Molenhof, naast de Sceure. Deelnemen kost 30 euro.”