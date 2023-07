Billboard Series Kortrijk toont werk van fotograaf Max Pinckers

Wie vaak de Budabrug in Kortrijk over moet, merkte ongetwijfeld al het vierde werk van de Billboard Series op. Na Shirley Villavicencio Pizango, Lucas Devriendt en Nel Aerts, siert het werk van Max Pinckers de gevel van het pand op de hoek van de Fabriekskaai en de Overleiestraat. De foto werd genomen op de dag van de inauguratie van Donald Trump.

Billboard Series Kortrijk toont elke drie maanden het werk van een andere kunstenaar. Via wisselende presentaties wil het kunstproject een duurzame en productieve dialoog opbouwen met de omliggende buurt en het stedelijke landschap. Het vierde kunstwerk in de reeks is dat van Max Pinckers (35). Zijn meest recente serie ‘Margins of Excess’ – waaruit het beeld van deze Billboard Series afkomstig is – reflecteert op de vraag hoe mensen hun identiteit vormgeven. Hij reisde door de Verenigde Staten om een aantal personages en verhalen te bezoeken die kortstondig opdoken in de mainstream media toen hun ‘subjectieve realiteit’ botste met de waarheid.

“Deze verhalen zijn typerend voor het nieuwe post-truth era waarin we leven. Objectieve feiten hebben minder invloed op de vorming van de publieke opinie dan emoties en persoonlijke overtuigingen. Het is de wereld waarin Donald Trump president van de VS werd met zijn alternatieve feiten, waarin klimaatverandering nog steeds wordt ontkend en waarin de Britten ervoor kozen om de EU te verlaten op basis van onjuiste informatie”, legt Pinckers uit.

Beeldmanipulatie

Pinckers maakt deel uit van een nieuwe generatie documentaire fotografen die bewust gebruik maken van onder meer theatrale enscenering of beeldmanipulatie, iets wat voorheen als taboe werd beschouwd. De foto van deze Billboard Series is genomen op de dag van de inauguratie van Donald Trump. De huilende man is een acteur. “Maar het beeld is bijna niet te onderscheiden van de oprechte, vergelijkbare en wanhopige taferelen die zich diezelfde dag in het hele land afspeelden. Ik speel bewust met de stereotiepe beelden die de media gebruiken om massale rouw te verbeelden: brandende kaarsen, bloemen en huilende mensen. Maar tegelijkertijd speelt dit beeld ook duidelijk met de conventies van de reclamefotografie.”

De belichting, compositie en kleuren waarmee Pinckers de foto maakt, laat een andere interpretatie van het beeld toe. “Alsof het deel uitmaakt van een grote reclamecampagne voor parfum of herenkleding. Deze verkeerde lezing wordt versterkt door het feit dat het beeld hier wordt weergegeven als een enorm reclamebord. Maar dit is natuurlijk geen toeval.”