Bezoekerscentrum Westfront pakt uit met artistiek werk van deelnemers Nieuwpoortse Kunstprijs

Elke drie jaar richt Stad Nieuwpoort de Nieuwpoortse Kunstprijs in. Deze wedstrijd staat in 2023 in het teken van beeldhouwer Pieter Braecke. Maar liefst 27 geselecteerde kunstenaars stellen van zaterdag 28 oktober 2023 tot en met zondag 7 januari 2024 hun werk tentoon op de expo Kunstprijs Pieter Braecke in Westfront Nieuwpoort. De stad voorziet een prijzenpot van 2.500 euro, er is ook een publieksprijs van 250 euro.

De Nieuwpoortse Kunstprijs M.J. Moortgat-Keukelinck is een driejaarlijkse wedstrijd waarbij inwoners en personen van buiten Nieuwpoort hun artistieke talenten tonen. Dit jaar wordt de wedstrijd eenmalig omgedoopt tot de Kunstprijs Pieter Braecke, genoemd naar de Nieuwpoortse kunstenaar en beeldhouwer.

Beeldende kunst

Het hoofdthema van dit cultureel concours is beeldende kunst waarbij de deelnemers zich meten met de artistieke erfenis van Braecke. Zijn werk vertoont kenmerken van art nouveau, symbolisme, realisme en expressionisme. Verder verweefde Braecke ook tal van allegorische verwijzingen in zijn artistieke creaties.

Maar liefst 27 geselecteerde deelnemers aan de Kunstprijs lieten zich in diverse kunstvormen inspireren door het eclectische oeuvre van Pieter Braecke: John Anrijs, Natalie Arsenow, Linda Avet, Marie-Anne Bellefroid, Marc Billens, Hilde Boydens, Filip Callewaert, Anne Chaudoir, Monique Coppieters, Lander Daniels, Els Demey, Dirk D’Hulster, Joost Ghyllebert, Annemie Henkens, Birgit Niemegeers, Frédérique Nowé, Ivan Peel, Irène Philips, Lut Rossey, Sam Solooki, Koenraad Van Daele, Sabine Van Eynde, Mariek Vanbuel, Yasmin Verbist, Jeroen Vercruysse, Sebastien Vermeulen en Chris Vostes.

Hun werken staan in Westfront in kunstzinnige dialoog met de verwezenlijkingen van Pieter Braecke zelf.

De expo Kunstprijs Pieter Braecke is te bezichtigen van zaterdag 28 oktober 2023 tot en met zondag 7 januari 2024. Tickets zijn te verkrijgen via www.nieuwpoort.be/westfrontnieuwpoort.

Publieks- en juryprijs

Aan het concours is een prijzenpot van maar liefst 2.500 euro verbonden, die tijdens de finissage op donderdag 4 januari 2024 zal worden uitgereikt door een professionele vakjury. Voor Stad Nieuwpoort zetelen in de jury schepen van Cultuur Ann Gheeraert, stedelijk cultuurfunctionaris Eveline Denorme en Westfront-curator Mieke Dobbels. Het voorzitterschap van de jury wordt waargenomen door Els Wuyts, curator van Beaufort24. Zij krijgen versterking van kunstenaars Yves Velter (schilder en beeldhouwer) en Nele Van Canneyt (fotografe).

Tot en met woensdag 3 januari 2024 kunnen ook bezoekers van de tentoonstelling Kunstprijs Pieter Braecke stemmen voor hun favoriete werk. Het werk en de kunstenaar met de meeste stemmen gaat naar huis met de publieksprijs ter waarde van 250 euro.