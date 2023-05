In Vlamertinge kan je dit weekend op twee plaatsen terecht voor ‘Atelier in Beeld’. Francine Vanlerberghe en Trees Vanderhaeghe gooien hun deuren open.

Francine Vanlerberghe is een geboren en getogen Vlamertingse. Haar grootvader Cyriel bouwde in de jaren ‘20 een huis langs de Hazewindstraat waar Francine en haar man wonen. Achter de woning bevindt zich haar atelier met zicht op de oude en verweerde notenboom die moeder ooit aanplantte. “Ik was al als kind geïnteresseerd in tekenen en schilderen en vanaf mijn zestiende begon ik met schilderen”, vertelt Francine. “Ik greep toen voor het eerst naar een penseel om mijn belevingswereld naar het doek te vertalen. Tussen 1974 en 1982 ging ik naar de Academie voor Schone Kunsten in Ieper om onder begeleiding van Adhémar Vandroemme verder op zoek te gaan naar mijn eigen stem en vormentaal. Een zoektocht die ik ook de jaren daarop onder zijn toeziend oog verderzette. Het heeft relatief lang geduurd voor ik mijn werken tentoon durfde te stellen. Mijn eerste solotentoonstelling vond plaats in 1995 in Het Labyrint in Kemmel. Nadien stelde ik twee tot drie keer per jaar tentoon in binnen- en buitenland. Mijn werken hebben vlot hun weg naar privécollecties gevonden. Schilderen is mijn passie geworden. Als ik tijd heb, breng ik dagelijks toch een viertal uur in mijn atelier door. Ik maak graag tijd vrij voor de dingen die ik graag doe.” Naast doek of papier experimenteert Francine met andere materialen, zoals hout en karton, en met nieuwe vormen. Op die manier schakelde ze over op het beschilderen van reeksen opvallende kubussen. Sinds 2009 zoekt Francine ook andere wegen op en richt zich op juwelenontwerp. Ook deze ontwerpen, die hun inspiratie vinden in de grillige patronen van de natuur, zijn bezield, eigenzinnig en tijdloos. Naast zilver kiest ze ook voor atypische materialen zoals ebbenhout.

Trees toont haar werkjes die ze puur al hobby maakt. (foto EG)

Goede raad

Ook bij Trees Vanderhaeghe kan je dit weekend terecht. Zij is beroepshalve naaister, maar werkte 32 jaar lang als poetsvrouw. Ik heb maar één hobby: “Al mijn vrije tijd gaat naar schilderen en borduren”, vertelt Trees. Naast schilderen en borduren maakt Trees ook poppenkleedjes met afgedankte kledij waarmee ze teruggaat naar haar oorspronkelijk beroep. “Een twintigtal jaar geleden begon ik met tekenen en schilderen omdat mijn ouders ziek werden en ik toch thuis zat. Mijn grootmoeder kon goed tekenen, haar kunnen fascineerde mij. Ik nam de draad van mijn kindertijd opnieuw op”, vertelt Trees. “Ik poetste in woonzorgcentrum Zonnelied en heb er eens mijn werken mogen tentoonstellen. Nadien stelde ik er mijn foto’s tentoon. Ook in de oude bibliotheek, voor de nieuwbouw aan het Beeldenplein werd opgetrokken, kwam ik in contact met mensen die mij goede raad gaven, want de Academie heb ik nooit gevolgd. Ik kocht ook boeken met tips en tricks om beter te schilderen.” Trees heeft een aantal beperkingen en sukkelt wat met haar gezondheid. “Het maakt het er allemaal niet gemakkelijker op, maar op die manier blijf ik actief bezig. Ik put er moed uit om vol te houden. Ik schilder graag landschappen, bloemen en dieren, houd van borduren en creëer ook graag bloemstukken, iets wat mijn moeder ook graag deed. Ooit werkte ik mee aan Buren bij Kunstenaars. Nu toon ik in mijn leefkamer werkjes naar aanleiding van Atelier in Beeld”, besluit Trees.

Info: Atelier fran_art in de Hazewindstraat 11 in Vlamertinge en Trees Vanderhaeghe in de Groezeweg 15 in Vlamertinge. Open op zaterdag 6 mei van 14 tot 18 uur en op zondag 7 mei van 11 tot 17 uur.